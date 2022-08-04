Депутати «ЄС» закликали ВР звернутися до міжнародних організацій та урядів щодо засудження дій РФ в Оленівці

Про це повідомив народний депутат з фракції “Європейська Солідарність” Володимир Ар’єв у Facebook.
“Відповідь на рашистський теракт в Оленівці повинна дати Верховна Рада. “Європейська Солідарність” зареєструвала законопроєкт 7627. Парламент повинен проголосувати це звернення на найближчому засіданні, щоб світ розумів, наскільки важливим є порятунок захисників Маріуполя передусім для України. Чи проголосує? Наразі не скажу. Будемо добиватись”, — написав депутат.
У текст проєкту звернення зазначається, що Верховна Рада України звертається до ООН, Європейського Союзу, Європейської Ради, ОБСЄ, парламентів та урядів держав-членів НАТО визнати дії російської федерації щодо вбивства українських військовополонених захисників Маріуполя, яке вчинила РФ в ніч на 29 липня 2022 року в Оленівці терористичним актом. Також закликається визнати Російську Федерацію державою-спонсором тероризму.
ВР також вимагає посилити тиск на Росію та держави, які співпрацюють з нею та підтримують її терористичний режим, у тому числі шляхом запровадження санкцій, передбачених відповідно до статусу держави-спонсора тероризму, включно з повним ембарго на торгівлю енергоносіями з державними та приватними компаніями, афілійованими з Російською Федерацією та відключенням від системи SWIFT усіх фінансових установ РФ.
Депутати зауважили, що за наявних доказів вбивство захисників Маріуполя в Оленівці має усі ознаки скоєного Росією терористичного акту проти беззахисних українських військовополонених.
Зазначається, що дії Росії в Україні є неспровокованою воєнною агресією проти суверенної держави, які призводять до загибелі тисяч мирних громадян внаслідок обстрілів і ракетних ударів по цивільній інфраструктурі, і є проявом терору.
“Верховна Рада України закликає ООН та МКЧХ направити своїх представників на територію колонії в смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області з метою інспекційної місії. Також парламент закликає ці організації та ОБСЄ вжити заходів для постійного контролю за умовами утримання усіх українських військовополонених, які перебувають на території Росії та на тимчасово окупованих територіях України”, — йдеться в тексті.
Водночас ВР закликає міжнародні інституції невідкладно зробити все можливе для звільнення без усіляких передумов полонених жінок-медиків, серед яких є вагітні й поранені, а також активізувати зусилля для обміну та повернення в Україну військовополонених захисників Маріуполя.
- Нагадаємо, Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) досі не отримав доступу до колонії у тимчасово окупованій Оленівці, де загинули та зазнали поранень українські військовополонені, зокрема захисники із полку “Азов”.
- Бойовики так званої “Донецької народної республіки” заявили про обстріл в’язниці у тимчасово окупованій Оленівці. Мовиться про в’язницю, де утримували українських військовополонених, зокрема й бійців полку “Азов”.
- Пізніше Служба безпеки України (СБУ) перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні в обстрілі Оленівської колонії.
- Американська компанія Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки до та після вибухів у колонії в окупованій Оленівці (Донецька область), де російські загарбники утримують українських військовополонених.
- Російські ЗМІ розповсюджують інформацію про те, що верховний суд РФ визнав полк “Aзов” “терористичною організацією” та заборонив її діяльність у країні. Після жахливої страти українських військовополонених в Оленівці, РФ шукає нові приводи та виправдання для своїх воєнних злочинів.