Депутати «ЄС» закликали ВР звернутися до міжнародних організацій та урядів щодо засудження дій РФ в Оленівці

Депутати "Європейської Солідарності" зареєстрували в парламенті проєкт Постанови про Звернення Верховної Ради України до ООН, Євросоюзу, Євроради, ОБСЄ, парламентів та урядів держав-членів НАТО, МКЧХ, Незалежної міжнародної медичної гуманітарної організації "Лікарі без кордонів" щодо засудження факту масової страти українських військовополонених державою-агресором в Оленівці 29 липня 2022 року.

Про це повідомив народний депутат з фракції “Європейська Солідарність” Володимир Ар’єв у Facebook.

“Відповідь на рашистський теракт в Оленівці повинна дати Верховна Рада. “Європейська Солідарність” зареєструвала законопроєкт 7627. Парламент повинен проголосувати це звернення на найближчому засіданні, щоб світ розумів, наскільки важливим є порятунок захисників Маріуполя передусім для України. Чи проголосує? Наразі не скажу. Будемо добиватись”, — написав депутат.

У текст проєкту звернення зазначається, що Верховна Рада України звертається до ООН, Європейського Союзу, Європейської Ради, ОБСЄ, парламентів та урядів держав-членів НАТО визнати дії російської федерації щодо вбивства українських військовополонених захисників Маріуполя, яке вчинила РФ в ніч на 29 липня 2022 року в Оленівці терористичним актом. Також закликається визнати Російську Федерацію державою-спонсором тероризму.

ВР також вимагає посилити тиск на Росію та держави, які співпрацюють з нею та підтримують її терористичний режим, у тому числі шляхом запровадження санкцій, передбачених відповідно до статусу держави-спонсора тероризму, включно з повним ембарго на торгівлю енергоносіями з державними та приватними компаніями, афілійованими з Російською Федерацією та відключенням від системи SWIFT усіх фінансових установ РФ.

Депутати зауважили, що за наявних доказів вбивство захисників Маріуполя в Оленівці має усі ознаки скоєного Росією терористичного акту проти беззахисних українських військовополонених.

Зазначається, що дії Росії в Україні є неспровокованою воєнною агресією проти суверенної держави, які призводять до загибелі тисяч мирних громадян внаслідок обстрілів і ракетних ударів по цивільній інфраструктурі, і є проявом терору.

“Верховна Рада України закликає ООН та МКЧХ направити своїх представників на територію колонії в смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області з метою інспекційної місії. Також парламент закликає ці організації та ОБСЄ вжити заходів для постійного контролю за умовами утримання усіх українських військовополонених, які перебувають на території Росії та на тимчасово окупованих територіях України”, — йдеться в тексті.

Водночас ВР закликає міжнародні інституції невідкладно зробити все можливе для звільнення без усіляких передумов полонених жінок-медиків, серед яких є вагітні й поранені, а також активізувати зусилля для обміну та повернення в Україну військовополонених захисників Маріуполя.