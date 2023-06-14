Джерело: Euronews.next
Біометрична ідентифікація належить до систем, які аналізують біологічні особливості, такі як риси обличчя, структуру очей і відбитки пальців, щоб визначити особу людини, як правило, без її згоди.
Дана заборона є частиною законопроєкту, відомого як Закон про штучний інтелект (ШІ), який має на меті забезпечити розвиток етично відповідальних та екологічно стійких систем ШІ по всій Європі.
Регламент, який вважається першою у світі спробою узаконити роботу штучного інтелекту, все ще потребує узгодження.
Очікується, що переговори, які мають розпочатися сьогодні ввечері, будуть продуктивними. Брюссель сподівається завершити роботу над Законом про штучний інтелект до кінця року.
- Компанія Google, якою володіє Alphabet, оголосила про запуск двох нових функцій на основі штучного інтелекту (ШІ). Інструменти призначено для рекламодавців.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш підтримав пропозицію деяких керівників у галузі штучного інтелекту щодо створення міжнародного органу зі спостереження за ШІ, подібного до Міжнародного агентства з атомної енергії.