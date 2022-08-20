Народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" звернулися до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля зі зверненням щодо так званої "реорганізації" Довженко-Центру.

Про це повідомляє пресслужба “Євросолідарності”.

Спілкуючись з журналістами нардеп Микола Княжицький наголосив, що будь-які зміни щодо цієї інституції мають відбуватися у діалозі із суспільством.

“Вони ставляться до цього як до свого приватного магазину, а це державна інституція, яка дуже добре себе зарекомендувала. Саме тому громадськість обурила ініціатива Держкіно з приводу реорганізації Довженко-Центру”, – сказав Княжицький.

Він зауважив, що до такої ініціативи можна ставитись по-різному, однак робити реорганізацію Довженко-Центру без наради з суспільством – нерозумно і непотрібно.

“Навіщо уряд це робить – незрозуміло. Саме це і турбує громадськість”, – додав він.

Княжицький нагадав, що у Довженко-Центру є авторські права на велику кількість української культурної спадщини. А тому є побоювання, що метою реорганізації може бути намагання приватизувати ці авторські права. У такому випадку кошти від продажу українських фільмів, зокрема й анімаційних, будуть йти не на розвиток українського кіно, чим займається Довженко-Центр, а у чиїсь кишені.

“І це те, що турбує громадськість. Крім того, сама інституція, яка створилася, можливо, завдяки ініціативі людей, які там працювали, Іван Козленко раніше її очолював, вона припинить існувати»”, – сказав депутат.

А тому “Євросолідарність” звернулась до Кабінету міністрів з закликом припинити знущання з важливої культурної інституції України.

У зверненні нардепів мовиться, що Довженко-Центр – це державний фільмофонд України, аудіовізуальний архів. Єдиний в Україні член Міжнародної федерації кіноархівів (FIAF). З 1994 року він займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно, поширенням національної кіноспадщини в Україні та за кордоном.

Довженко-Центр обладнаний сучасним фільмосховищем із системою клімат-контролю, має єдину в Україні кінокопіювальну лабораторію, Музей кіно, паперовий кіноархів, медіатеку та власне видавництво.

У прийнятому Державним агентством України з питань кіно рішенні, на думку депутатів з “Євросолідарності”, міститься загроза завдання шкоди кіноархіву, устаткуванню та обладнанню, яке використовується Центром.

Окрім того, досвід сумнівної реорганізації ДП “Одеська кіностудія художніх фільмів”, в результаті якої держава втратила майнові права на тисячі художніх фільмів, свідчить, що без повноцінного суспільного контролю та прозорої звітності держави перед суспільством реорганізація Довженко-Центру може призвести до втрати численної української кінематографічної спадщини.

Депутати наголошують: під час війни, дії правового режиму воєнного стану рішення про реорганізацію, а фактично можливе зупинення діяльності Центру викликало суспільний резонанс.

У фракції “Європейська Солідарність” закликали уряд невідкладно вжити заходи в межах компетенції для перегляду рішення про реорганізацію Довженко-Центру, забезпечення його функціонування та роботи працівників.

Також депутати вимагають надати ґрунтовні відповіді на низку запитань, серед яких:

Чи є у підприємств, на чию користь здійснюється реорганізація, належні умови для зберігання колекцій фільмофонду?

Чи є в достатній кількості кваліфікований персонал з досвідом роботи з кіноархівами?

Які додаткові витрати Державного бюджету будуть здійснені для фінансування розподілу функцій, що їх зараз виконує Довженко-Центр, між фактично трьома юридичними особами, одна з яких навіть ще не створена?

Які функції залишатимуться за Довженко-Центром внаслідок його реорганізації?

Як планується доля трудового колективу, який десятиліттями працював з кіноархівами, після проведення реорганізації?

Народна обраниця від “ЄС” Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook також наголосила, що фракція вимагає повернути до парламенту годину запитань до Уряду і на наступному пленарному засіданні заслухати, як Кабмін готується до опалювального сезону в умовах війни та щодо ситуації у культурній сфері.

“Україна – це не лише території, а мова, культура, мистецтво, кіно. Спочатку суспільство шокувало зізнання міністра цензури, що евакуацією культурних цінностей ніхто і не займався. Зараз знищують Довженко Центр”, – написала Геращенко.