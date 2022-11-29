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Депутати Італії скасували голосування щодо продовження постачання зброї Україні – Reuters

Правлячі праві партії Італії 29 листопада відкликали поправку, яка дозволяла уряду продовжувати надсилати зброю в Україну протягом 2023 року, повідомило джерело в парламенті після того, як опозиція закликала прийняти окремий указ з цього питання.

Вівторок, 29 листопада 2022, 23:51
Підтримати

Про це повідомляє Reuters.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну адміністрація колишнього прем’єр-міністра Маріо Драгі запровадила заходи, які дозволили надсилати зброю до Києва без отримання дозволу парламенту на кожну партію.

Термін дії цієї домовленості закінчується наприкінці року, і коаліція, яка підтримує прем’єр-міністерку Джорджію Мелоні, спочатку намагалася продовжити її до 31 грудня 2023 року, внісши зміни до урядового указу, який зараз проходить через парламент.

Однак головна опозиційна група — лівоцентристська Демократична партія — поскаржилася, що даний указ не стосується конкретно України, і звинуватила уряд у порушенні правил парламенту.

У відповідь міністр у справах парламентських зв’язків Лука Кіріані заявив, що уряд розгляне можливість проштовхнути цей захід за допомогою окремого указу, забезпечивши його швидке схвалення.

Підтримка України була спірною темою в правлячій коаліції, до якої входять партії “Брати Італії” Мелоні, “Ліга” Маттео Сальвіні та “Вперед, Італія” Сільвіо Берлусконі.

Мелоні є рішучою прихильницею Києва, тоді як її союзники Сальвіні та Берлусконі були набагато неоднозначніші через їхні історичні зв’язки з російським президентом Володимиром Путіним.

“Варто підтримати Україну, тому що переговори можуть виникнути лише на основі балансу сил на полі”, — наголосила Мелоні 29 листопада в інтерв’ю щоденній газеті Corriere della Sera.

Минулого місяця офіційний представник правлячої коаліції повідомив Reuters, що Італія готує шостий пакет озброєнь для України, включаючи системи протиповітряної оборони, які просив Київ.

Минулого тижня міністр оборони Гвідо Крозетто пообіцяв продовжувати постачати зброю у строки та способи, узгоджені з союзниками по НАТО та урядом у Києві.

22 жовтня Джорджа Мелоні склала присягу прем’єр-міністерки Італії, прийнявши владу на чолі правої коаліції, охопленої внутрішніми чварами щодо позиції Рима відносно Москви. Завзята атлантистка, Мелоні заявила, що її уряд буде непохитним у своїй підтримці України та протидії війні РФ проти країни.

Мелоні, партія якої отримала найбільшу кількість голосів на парламентських виборах, змінила Маріо Драгі на посаді глави уряду Італії та стала першою жінкою-прем’єр-міністеркою країни.

На цій посаді їй доведеться розв’язувати нагальну проблему високих цін на енергоносії, оскільки настає зима, а домогосподарства та підприємства отримують великі рахунки за опалення. Іншим великим викликом буде управління її некерованими союзниками по коаліції, деякі з яких звинувачують санкції проти РФ в біді Італії з цінами на енергоносії.

Politico написало, що, за даними екзит-полу, ультраправа коаліція набрала 43-47% голосів. “Брати Італії” набрали 23-27%, а”Ліга” та “Вперед Італія” — 9,5-13,5% і 6-8%, відповідно.

Раніше Мелоні заявила, що новий уряд Італії буде й надалі підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії, попри енергетичний шантаж президента РФ Володимира Путіна.

Теги: голосування, Джорджія Мелоні, допомога Україні, Італія, опозиція Італії, підтримка України, постачання зброї Україні, правляча партія Італії

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