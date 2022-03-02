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Депутати із Москви закликали Путіна припинити війну проти України

У Росії деякі депутати закликали Володимира Путіна до припинення війни в Україні. Вони наголосили, що дії Кремля призведуть до катастрофічних наслідків для їхньої країни.

Середа, 2 березня 2022, 13:40
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Про це повідомляє російська служба BBC.

До Путіна надіслали листа депутати Гагарінського округу. Вони засудили повномасштабне вторгнення та війну, яка веде російська армія. Депутати наголосили, що агресія проти України матиме наслідки у вигляді зубожіння всієї країни.

Столичні депутати закликали президента-агресора негайно вивести війська з України. Зазначивши, що саме Росія є країною-агресором, а не навпаки, як пропагують російські наративи.

“Це шлях до деградації та зубожіння країни. Жодні інші дії не могли б завдати економіці Росії більших збитків”, – йдеться у листі до Путіна.

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