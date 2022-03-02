Депутати із Москви закликали Путіна припинити війну проти України

У Росії деякі депутати закликали Володимира Путіна до припинення війни в Україні. Вони наголосили, що дії Кремля призведуть до катастрофічних наслідків для їхньої країни.

Про це повідомляє російська служба BBC.

До Путіна надіслали листа депутати Гагарінського округу. Вони засудили повномасштабне вторгнення та війну, яка веде російська армія. Депутати наголосили, що агресія проти України матиме наслідки у вигляді зубожіння всієї країни.