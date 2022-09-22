Депутати Харківської обласної ради не підтримали ініціативу колективу Харківського академічного російського драматичного театру ім. О. С. Пушкіна про перейменування театру, яку було висловлено ще 1 березня.

Про це повідомив народний депутат України Микола Княжицький.

Нардеп наголосив, що перейменування не відбулось через харківських депутатів від “Блоку Кернеса”, які відмовились підтримати будь-яке рішення щодо зміни назви театру.

Однак з депутаток “Блок Кернеса” наполягала що перейменування стане “варварським” вчинком, адже “Пушкін – це світове надбання”,

“Харків місто, яке кожного дня піддається обстрілам російською армією. Місто вже стало символом опору і незламності українського духу. Значна частина Харківської області ще донедавна була окупована російськими військами і лише завдяки блискучій операції ЗСУ більшість області вдалось деокупувати. Вже після цього ми дізнались про масові вбивства та звірства росіян в Ізюмі і інших звільнених містах. Задавалось, що після всього пережитого, не може бути і мови про виправдання “русского мира””,- зауважив Княжицький.

Однак, додав він, для деяких харківських депутатів нічого не змінилось і для них не існує ні війн, ні жертв, ні руйнувань.

“Вони далі переживають за Пушкіна. Вже зараз можна прогнозувати – якщо нічого не змінити, то після війни подібна позиція буде набирати все більше сили”, – попередив нардеп від “ЄС”.

Через такі ситуації, наголосив Княжицький, Верховна рада повинна ухвалити закон про деколонізацію, який буде чітко прописувати що таке “русский мир” і що повинна робити держава, аби позбутись насадженого колоніального спадку.

“Ця політика, як і політика декомунізації, повинна бути централізована і чітко регламентована. Інакше подібні рецидиви, як в Харкові будуть лише повторюватись. Ми з колегами подали відповідний законопроєкт і розраховуємо на його якнайшвидший розгляд та прийняття”, – резюмував Микола Княжицький.