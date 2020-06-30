Фракція "Європейської Солідарності" в Київраді звернулася до президента Володимира Зеленського з тим, аби припинити політичні переслідування проти п'ятого президента Петра Порошенка та інших активістів.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Ми стурбовані тим, що зараз відбувається в Україні – це політичні переслідування, цькування, в першу чергу п’ятого президента Петра Порошенка. Тому ми підготували офіційне звернення до Володимира Зеленського з метою негайно припинити політичні переслідування волонтерів, громадських активістів, які стояли в основі розвитку України”, – заявили київські депутати.

Депутати Київради підкреслюють, що вибіркове правосуддя в Україні неприпустиме. А політичне переслідування волонтерів і колишніх військових “виглядає, як відверта допомогу агресору”.

“Звернення до президента України. Політичні події останніх місяців дають серйозні наміри задуматися над тим, яким шляхом рухається Україна. Опитування громадської думки в Україні демонструє небезпечний тренд – більшість киян дезорієнтовані в політичних курсах центральної влади. Політичні переслідування і розправи над громадськими діячами та опозиційними лідерами, активістами Євромайдану, пасивні дії силових структур, тотальне домінування в українському просторі проросійського наративу – це все свідчить про те, що Україна в черговий раз стоїть перед великим політичним потрясінням. Фактично щодня ми спостерігаємо, як знецінюється досягнення Революції Гідності, зростає армія реваншистів, які намагаються в короткі терміни переписати історію України. Ми звертаємо вашу увагу, пане президенте, що пасивне ставлення, а іноді і потурання з боку Офісу Президента цих процесів, веде Україну до політичної, економічної та ідеологічної капітуляції. Переслідування патріотів, волонтерів, військовослужбовців, які з перших днів військової агресії стали на захист України, виглядає, як відверта допомога ворогові …”

Депутати “Європейської Солідарності” Київради підкреслюють, що саме за президентства Петра Порошенка Україна підписала Асоціацію з Європейським союзом.

У заяві підкреслюється, що є неприпустимим політичне переслідування активіста Сергія Стерненка, екснародної депутатки Тетяни Чорновіл, волонтерки Марусі Звіробій, колишнього директора Інституту національної пам’яті Володимир В’ятровича, народної депутатки від “ЄС” Софії Федини, бойового генерала Дмитра Марченка і ексміністра Володимира Омеляна .

За словами депутатів, світова спільнота вважає, що такі переслідування є дискредитацією чинного президента України Зеленського і самої України.

Ця заява підготовлена як проєкт рішення, який буде винесено на найближче засідання Київської міської ради.

Фото: Євген Краєвий, #Букви