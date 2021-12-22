Про це повідомляє пресслужба партії “Європейська Солідарність”.

У зверненні пресслужба політсили закликала проукраїнські патріотичні сили об’єднати зусилля заради збереження демократії, свободи слова, збереження зафіксованого в Конституції Євроатлантичного вибору Української держави й відновлення територіальної цілісності України.

Також у ГО “Рух опору капітуляції” заявили, що в Україні відбувається політичний тиск на громадських активістів і волонтерів, журналістів, Суспільне мовлення, україноцентричну політичну опозицію та на п’ятого Президента України Петра Порошенка.

Нагадаємо, що адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що лідера партії “Європейська Солідарність” звинувачують “у сприянні терористичній організації та державній зраді” для того, щоб потім запровадити проти нього санкції Ради національної безпеки і оборони.

У фракції вимагають припинити переслідування опозиції та стати на захист інтересів української держави шляхом консолідації суспільства.

Під командуванням п’ятого Президента України Петра Порошенка новостворена українська армія звільнила дві третини окупованого Донбасу та було підписано Угоду про асоціацію з Євросоюзом, Томос про автокефалію Української Православної Церкви, отримано безвіз та енергетичну незалежність від Росії”, — зазначається у зверненні депутатів Львівської обласної ради.