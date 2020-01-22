Депутати ВРУ відвідали Всесвітній економічний форум в Давосі коштом "Українського дому", співзасновником якого є український олігарх Віктор Пінчук.

Про це депутати повідомили в коментарі “Радіо Свобода”.

Як відомо, 21 січня в Давосі (Швейцарія) стартував Всесвітній економічний форум, ключовими темами якого стали зміни клімату, розвиток бізнесу в умовах технологічних і соціальних змін і багато іншого. На заході присутні Президент України Володимир Зеленський і більше ніж 20 народних депутатів.

Кореспондент “Радіо Свобода” Власта Лазур також знаходиться в Давосі. Вона розпитала народних депутатів про те, хто оплачує їхню поїздку до Швейцарії — квитки та проживання в Давосі. Частина народних обранців повідомили журналістці, що їхню поїздку фінансує “Український дім в Давосі”, співзасновником якого є український олігарх Віктор Пінчук.

“За спонсорські кошти. Ukrainian House. Це колаборація кількох інвестиційних фондів, донорських організацій”, — відповів глава фракції “Слуги народу” Давид Арахамія.

На уточнювальне запитання про те, чи була поїздці здійснена коштом Віктора Пінчука, Арахамія відповів ствердно: “У тому числі”.

Водночас лідер фракції наголосив, що особистих домовленостей про спонсорування поїздки у нього ні з ким не було.

“Є багато донорів, які в прозорій абсолютно формі це роблять… У мене нема… Я навіть не знаю теоретично, перед ким у мене можуть бути зобов’язання, розумієте? Щоб було таке, що хтось конкретний каже: “Давай я буду тебе спонсорувати”… Тоді дійсно з’являються ризики. А коли в такому прозорому вигляді це організовано — я не бачу ніяких ризиків”, — підсумував нардеп.

Народний депутат від “Слуги народу” Єлизавета Ясько сприйняла питання із роздратуванням і докладно відповідати на нього не стала.

“Я відповіла. Так, це офіційне відрядження. Є офіційна інформація у нашого керівництва. … Я не можу знати всі деталі свої відряджень”, — сказала вона.

Водночас деякі депутати повідомили, що поїздку їм довелося частково оплачувати самостійно.

“Частково свої, частково у нас там організація заходів відбувається за запрошений фонд”, — сказав нардеп від “Голос” Ярослав Железняк, зазначивши, що ця поїздка буде відображена в декларації.

Депутатка від Голоси Юлія Клименко також заявила, що поїхала своїм коштом.

“Я офіційно відпустку написала і за свій рахунок поїхала, можу показати “корінець”, — підкреслила вона.

За інформацією нардепа від “Слуги народу” Святослава Юраша, поїздка була організована “точно не за бюджетні кошти”.

А за словами нардепа від “Слуги народу” Марини Бардіної, ця поїздка — офіційне відрядження, але фінансується коштом “сторони, що запрошує”.

При цьому “Слузі народу” Дмитру Наталусі, за його словами, доводиться жити в Давосі власним коштом, а також самостійно оплачувати дорогу.

“Квиток — європейський траст, … я сюди прилетів з Брюсселя, де в мене була з ними зустріч. Проживання власним коштом, тому буду їхати в ПАРЄ, тому квиток також власним коштом”, — розповів він.

А ось його колега Олексій Жмеренецкій зізнався, що поїхав коштом олігарха Пінчука.

“Виграв конкурс і за рахунок фонду поїхав”, — сказав він.

На уточнення про те, чи йдеться про фонд Пінчука, відповів ствердно.