У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №6506-1, який передбачає встановити заробітну плату працівникам поліції за аналогією з НАБУ, ДБР та ГПУ.

Законопроєкт опубліковано на сайті парламенту.

Його автори зазначили, що сьогодні у Законі України “Про Національну поліцію” не міститься мінімальних гарантій грошового забезпечення поліцейських і це призводить до незадовільного рівня оплати праці працівників поліції та відтоку професійних кадрів.

“Проектом закону пропонується внести зміни до статті 94 закону України “Про Національну поліцію” та встановити, що грошове забезпечення поліцейських повинно забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов’язків з урахуванням характеру, інтенсивності та небезпечності роботи, забезпечувати добір до поліції кваліфікованих кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності, компенсувати фізичні та інтелектуальні затрати працівників поліції”, – ідеться у документі.

Як зазначили автори законопроєкту, посадовий оклад поліцейських не може становити менше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, крім курсантів (слухачів) вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських.

Також народні депутати пропонують таким чином підтримати матеріальне становище стражів порядку:

“Поліцейським виплачується щомісячна надбавка за вислугу років (строк служби) у розмірах: за наявності стажу служби в поліції від одного до двох років – 5%, від двох до чотирьох років – 10%, від чотирьох до семи років – 15%, від семи до десяти років – 20%… Понад двадцять п’ять років – 50% посадоаого окладу”.

Депутати вважають, що закон сприятиме встановленню справедливого та сучасного рівня грошового забезпечення поліцейських та підвищить престиж служби в поліції.