Про це повідомляють #Букви.
Як ідеться у пояснювальній записці до законопроєкту № 6482-2, метою його ухвалення є вдосконалення вимог порядку взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних.
Законопроєкт передбачає, що на військовий облік братимуть лише тих жінок, чиї професії відповідають необхідній військовій спеціальності.
Також законопроєкт передбачає, що жінки, “придатні до військової служби”, за власним бажанням можуть стати на військовий облік за віком: до 50 років – за офіцерськими званнями, до 45 років – за іншими військовими званнями.
“Нормою повертається право саме Кабінету Міністрів України визначати вид професійної діяльності, удосконаленої шляхом спеціальної підготовки, спорідненої з відповідною військово-обліковою спеціальністю”, – йдеться у законопроєкту.
У документі наголошується, що взяття на військовий облік жінок на виконання наказу у 2022 році не є можливим.
Головною причиною називається недостатнє кадрове забезпечення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
“Це спричинить накладання штрафів на жінок, що не змогли вчасно стати на військовий облік, та, відповідно, виникнення зайвої соціальної напруги й формування негативного ставлення до військового обов’язку”, – йдеться у проєкті закону.
- Нагадаємо, що у Міноборони повідомили, що у 2022 році розроблять механізм дистанційного військового обліковування жінок. Процес спростять, його зроблять прозорим та доступним.
- Петиція на сайті президента України проти змін у військовому обліку жінок, згідно з яким перелік професій розшириться, набрала необхідний мінімум для розгляду президентом України Володимиром Зеленським.
- Перелік професій жінок, для яких передбачено обов’язковий військовий облік в Україні, планують скоротити, бо він містить професії, що збройним силам ніяк не знадобляться.