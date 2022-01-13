У Верховній Раді з’явився законопроєкт № 6482-2, який скасовує обов’язковий військовий облік для жінок. Його автором є Олексій Гончаренко. Пропонується ставити на військовий облік лише за бажанням та з відповідною професією.

Про це повідомляють #Букви.

Як ідеться у пояснювальній записці до законопроєкту № 6482-2, метою його ухвалення є вдосконалення вимог порядку взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних.

Законопроєкт передбачає, що на військовий облік братимуть лише тих жінок, чиї професії відповідають необхідній військовій спеціальності.

Також законопроєкт передбачає, що жінки, “придатні до військової служби”, за власним бажанням можуть стати на військовий облік за віком: до 50 років – за офіцерськими званнями, до 45 років – за іншими військовими званнями.

“Нормою повертається право саме Кабінету Міністрів України визначати вид професійної діяльності, удосконаленої шляхом спеціальної підготовки, спорідненої з відповідною військово-обліковою спеціальністю”, – йдеться у законопроєкту.

У документі наголошується, що взяття на військовий облік жінок на виконання наказу у 2022 році не є можливим.

Головною причиною називається недостатнє кадрове забезпечення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

“Це спричинить накладання штрафів на жінок, що не змогли вчасно стати на військовий облік, та, відповідно, виникнення зайвої соціальної напруги й формування негативного ставлення до військового обов’язку”, – йдеться у проєкті закону.