Про це повідомили в прес-службі КСУ.
“До Конституційного Суду України 31 січня надійшло конституційне подання 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України “Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканості народних депутатів України)” від 3 вересня 2019 року № 27–IX”, — йдеться в повідомленні.
В поданні зазначається, що Верховна Рада, прийнявши заперечуваний закон, “порушила принципи верховенства права та діяла у спосіб, не передбачений Конституцією та законами України”.
Зокрема, автори подання вказали, що у 2018 році КСУ визнав законопроєкт таким, що відповідає вимогам Конституції, висловивши застереження щодо того, що документ повинен забезпечити безперешкодне здійснення депутатами своїх повноважень. Після робота над документом була продовжена, але в серпні законопроєкт був відкликаний. При цьому вже наступного дня він був рекомендований комітетом ВРУ з питань правової політики, як невідкладний. У зв’язку з цим рішення про доопрацювання законопроєкту було скасовано, а законопроєкт ухвалено.
З огляду на викладене нардепи вимагають від КСУ визнати закон таким, що не відповідає Конституції.
“Оскільки при прийнятті Закону Верховна Рада України порушила процедуру розгляду та прийняття законів, є підстави для визнання його неконституційним відповідно до частини першої статті 152 Основного Закону України”, — йдеться в поданні.
Варто зазначити, що більша частина народних депутатів, які підписали зазначене подання, — члени “Опозиційної платформи — За життя”. Ось повний перелік:
- Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада України підтримала в другому читанні законопроєкт про зняття депутатської недоторканності. За законопроєкт № 7203 проголосували 373 нардепа (при 300 мінімально необхідних).
- 18 грудня Рада прийняла законопроєкт про остаточне скасування “імунітету” нардепів зі спірною правкою.
- З 1 січня 2020 року Закон про скасування депутатської недоторканності вступив в силу.