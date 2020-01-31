Група з 50 народних обранців звернулася до Конституційного суду з вимогою визнати неконституційним закон про зняття недоторканності з народних депутатів України.

Про це повідомили в прес-службі КСУ.

“До Конституційного Суду України 31 січня надійшло конституційне подання 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України “Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканості народних депутатів України)” від 3 вересня 2019 року № 27–IX”, — йдеться в повідомленні.

В поданні зазначається, що Верховна Рада, прийнявши заперечуваний закон, “порушила принципи верховенства права та діяла у спосіб, не передбачений Конституцією та законами України”.

Зокрема, автори подання вказали, що у 2018 році КСУ визнав законопроєкт таким, що відповідає вимогам Конституції, висловивши застереження щодо того, що документ повинен забезпечити безперешкодне здійснення депутатами своїх повноважень. Після робота над документом була продовжена, але в серпні законопроєкт був відкликаний. При цьому вже наступного дня він був рекомендований комітетом ВРУ з питань правової політики, як невідкладний. У зв’язку з цим рішення про доопрацювання законопроєкту було скасовано, а законопроєкт ухвалено.

З огляду на викладене нардепи вимагають від КСУ визнати закон таким, що не відповідає Конституції.

“Оскільки при прийнятті Закону Верховна Рада України порушила процедуру розгляду та прийняття законів, є підстави для визнання його неконституційним відповідно до частини першої статті 152 Основного Закону України”, — йдеться в поданні.

Варто зазначити, що більша частина народних депутатів, які підписали зазначене подання, — члени “Опозиційної платформи — За життя”. Ось повний перелік: