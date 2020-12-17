Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №3656, який передбачає зниження ставки ПДВ для аграріїв із 20% до 14%.

Відповідний законопроєкт, підтримали 255 нардепів.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, зниження ставки ПДВ з 20% до 14% не призведе до втрат для жодної із зацікавлених сторін (держави чи підприємства).

ПДВ у 14% встановлюється для наступної сільгосппродукції: велика рогата худоба, жива; свині, живі; у частині незбираного молока, пшениця, жито, ячмінь, овес, кукурудза, соєві боби, насіння льону, насіння свиріпи та ріпаку, насіння соняшнику, насіння і плоди інших олійних культур, цукрові буряки.

Дане голосування було частиною домовленості з групою «Довіра», щоб вони далі дали голоси за міністра аграрної політики Романа Лещенка.

Разом тим, депутати провалили ще одну правку, яку в них просили виробники тютюнових виробів електричного нагрівання (айкоси).

За останніми домовленостями підвищення ставки акцизу для них мали знизити з 300 до 200% з подальшим підвищенням на 30% щороку. Давид Арахамія просив фракцію підтримати правку. Але Лада Булах поставила правку на підтвердження і «Слуги» її провалили.

При цьому деякі депутати просили собі в чаті фракції ящик сигар за голосування.

Під час голосування Олександр Дубінський стояв біля трибуни і махав рукою, щоб за правку не голосували.