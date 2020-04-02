Частина депутатів «Слуги народу» вимагає зустрічі з президентом Володимиром Зеленським через скандал з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком про торгівлю посадами.

Про це Буквам розповіли депутати «Слуги народу».

Співрозмовники видання не назвали точну кількість депутатів, оскільки поки що ця вимога лише озвучується у фракційних чатах.

«Оскільки Єрмак почувається абсолютно спокійно і немає ніяких пояснень, депутати ставлять питання про зустріч з президентом. Частина з них, так звана Демократична платформа, готова вже робити офіційну заяву і тоді ми побачимо кількість підписників», – каже один з депутатів.

«Поки прохання про зустріч з президентом передали через Арахамію і Корнієнка, які пішли до Єрмака на зустріч», – додав співрозмовник Букв.