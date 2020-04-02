Про це Буквам розповіли депутати «Слуги народу».
Співрозмовники видання не назвали точну кількість депутатів, оскільки поки що ця вимога лише озвучується у фракційних чатах.
«Оскільки Єрмак почувається абсолютно спокійно і немає ніяких пояснень, депутати ставлять питання про зустріч з президентом. Частина з них, так звана Демократична платформа, готова вже робити офіційну заяву і тоді ми побачимо кількість підписників», – каже один з депутатів.
«Поки прохання про зустріч з президентом передали через Арахамію і Корнієнка, які пішли до Єрмака на зустріч», – додав співрозмовник Букв.
- 30 березня народний депутат від “Слуги народу” Гео Лерос опублікував відеозаписи, на яких людина, котра нагадує брата голови Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака, зустрічається з кандидатами на державні посади, при цьому обговорюється вартість організації таких зустрічей. Встановлено особу чоловіка, який записував, як Денис Єрмак “торгував” державними посадами.
- Брата голови Офісу Президента Володимира Зеленського Андрія Єрмака – Денис Єрмак заявив, що не знає, хто саме вів відеозйомку. Він також додав, що опубліковані відео на яких він обговорює призначення на державні посади – це провокація проти його брата Андрія Єрмака.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження в зв’язку з можливими корупційними діями брата глави ОП Зеленського Андре Єрмака – Дениса Єрмака.
- Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти народного депутата з фракції “Слуги народу” Гео Лероса через відеозаписи про нібито “торгівлю” державними посадами за участю брата глави ОП Дениса Єрмака.