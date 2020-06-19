Депутати фракції "Слуга народу" вдруге за два тижні відмовилися підтримати програму Кабінету Міністрів. Це відбулося незважаючи на те, що підтримати уряд Дениса Шмигаль їх просив президент країни Володимир Зеленський.

Про це йдеться в матеріалі #Букв “Як “Слуги” проігнорували Зеленського, а Арахамія пригрозив залишити фракцію на Скічко”.

Той факт, що 30% депутатів монобільшості не дали голоси за програму уряду, говорить не тільки про те, що тепер у Кабміну Шмигаля немає річного імунітету, але також і про те, що вони не послухалися президента.

Депутатам “СН” не подобається, як в цілому кабмін, так і поведінку конкретних міністрів. “Слуг” не влаштовує спосіб взаємодії між Радою, кабміном і президентом.

Вони стверджують, що на зустрічі з фракцією Зеленський не розповідав про те, “який хороший Кабмін”, а просив підтримати програму уряду.

“Він не розказував нам, який в нас хороший уряд. Ні. Але він просив підтримати програму уряду, щоб показати, що ми одна команда, щоб його потім не кпинили, що в нього немає більшості”, – розповів один з депутатів від “Слуг” на умовах анонімності.

При цьому, в “СН” вважають, що якби Зеленський не говорив з фракцією, то підтримка програми Шмигаля могла б бути ще менша.

“Те, що Зеленський попросив, це насправді суттєво вплинуло на результат. Інакше Шмигаль не отримав би й 100 голосів від фракції. Тут же проголосувало 207. І це результат стосунків Кабміну і фракції, які накопичились за ці місяці”, – додав співрозмовник Букв.

“Слугам” не подобається, що міністри не приходять на засідання профільних комітетів, не відповідають на питання, не чують думки нардепів і не зважають на їх роботу.

“Спитайте, скільки разів міністр економіки приходив на профільний комітет. Скільки на аграрний? Один. Те саме з Марченком. Буславець уникає зустрічі з більшістю і розмови про енергетику” , – каже ще один представник “Слуг”.

Аналогічна ситуація навколо призначення міністром освіти Сергія Шкарлета. Незважаючи на те, що кілька днів Офіс президента збирав голоси “за” його призначення, на комітеті кандидатуру не підтримали. Тепер, за словами депутатів, на Банковій розглядають можливість “звільнити голову комітету”.

У “Слузі” звернули увагу на те, що тих кандидатів, які йдуть від депутатів або були з ними узгоджені – без проблем підтримують. Якщо ні – рішення логічне.

“Якщо ви помітили, то всі кандидатури, які походять з депутатів, або з ними узгоджені, без проблем проходять зал. Так, як це було останнього разу з Ткаченком. А з іншими доведеться потикатися. Навряд чи по Шкарлету буде позитивне рішення”, – додає один зі “слуг” в розмові з Буквами. (Хоча в міністра є і прихильники).