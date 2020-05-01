Попри пряме несхвалення таких дій з боку Міжнародного валютного фонду, депутати від "Слуги народу" збирають підписи за відставку Артема Ситника з посади директора НАБУ.

Про це повідомляється в матеріалі #Букв.

“Ми не збираємося зменшувати оберти нашої роботи по Ситнику, бо якщо ми його відпустимо, він піде в атаку на генпрокурора“, – розповів один з депутатів від фракції “Слуги народу“.

Відзначається, що деякі депутати збирають підписи для проведення позачергового засідання з порушенням ньому питання відставки Артема Ситника.

При цьому лідери фракції попереджали депутатів, що засідань Верховної Ради більше не буде до 8 травня.

Нагадаємо, що голова Міжнародного валютного фонду в Україні відправив Президенту лист із критикою збільшення можливості відставки директора НАБУ Артема Ситника.