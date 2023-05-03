3 травня народні депутати підтримали законопроєкт, яким спрощується процедура знесення радянських та імперських пам'яток в Україні.

Про це повідомив голова МКІП Олександр Ткаченко у Telegram.

За його словами, у міністерстві розробили законопроєкт, який став відомий як “АнтиПушкін”. Причина — намагання полегшити процес знесенням або перенесенням пам’ятників: “Завжди питаюсь навіщо нам 400 вулиць Пушкіна, на частині з яких ще й стоять пам’ятники російському поету?”, — написав Ткаченко.

Так, депутати Верховної Ради у другому читанні ухвалили наш законопроєкт “Про внесення змін до Закону України “Про охорону культурної спадщини” щодо не занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та вилучення з Реєстру окремих об’єктів культурної спадщини”.

Відтепер для вилучення пам’яток культурної спадщини з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, що є символом російської імперської та радянської тоталітарної політики й ідеології є законні підстави.

“За” проголосували 285 народних обранців, “проти” — 0, а також ще один народний депутат утримався.