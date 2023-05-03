Про це повідомив голова МКІП Олександр Ткаченко у Telegram.
За його словами, у міністерстві розробили законопроєкт, який став відомий як “АнтиПушкін”. Причина — намагання полегшити процес знесенням або перенесенням пам’ятників: “Завжди питаюсь навіщо нам 400 вулиць Пушкіна, на частині з яких ще й стоять пам’ятники російському поету?”, — написав Ткаченко.
Так, депутати Верховної Ради у другому читанні ухвалили наш законопроєкт “Про внесення змін до Закону України “Про охорону культурної спадщини” щодо не занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та вилучення з Реєстру окремих об’єктів культурної спадщини”.
Відтепер для вилучення пам’яток культурної спадщини з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, що є символом російської імперської та радянської тоталітарної політики й ідеології є законні підстави.
“За” проголосували 285 народних обранців, “проти” — 0, а також ще один народний депутат утримався.
- Депутати Харківської обласної ради не підтримали ініціативу колективу Харківського академічного російського драматичного театру ім. О. С. Пушкіна про перейменування театру, яку було висловлено ще 1 березня.
- В Україні розробили чат-бот у Telegram, де можна прочитати про російських культурних діячів. Програма видаватиме інформацію, чи належать митцю українофобські вислови, твори чи пропаганда.