Депутати вже 33 рази намагалися скасувати прийняті закони, – КВУ

Про це поінформували в Комітеті виборців України.

“31 березня народні депутати прийняли в другому читанні та в цілому закон про ринок землі. Однак майже відразу після прийняття було зареєстровано Постанови про його скасування. Всього зареєстровано 13 різних Постанов про скасування закону, що є рекордом для ВР IX скликання”, – йдеться у повідомленні.

Так, у КВУ проаналізували, як часто за період роботи Ради народні депутати намагалися скасувати прийняті закони і наскільки їхні дії були успішними.

За даними КВУ, народні депутати намагалися скасувати результати голосування за 18 законів, зареєструвавши 33 Постанови ВР на їхнє скасування. Деякі закони вимагали скасувати відразу кілька політичних сил.

Зазначається, що крім закону про землю, депутати вимагали скасувати прийняття закону “Про повну загальну середню освіту”, про зміни в діяльності суддівського самоврядування, щодо процедури імпічменту Президента, щодо об’єктів державної власності, які підлягають приватизації, так званий закон про касові апарати для ФОПів та ін.

При цьому жодного разу голосування за відповідні Постанови ВР не набрали 226 “за” і, як наслідок, не були прийняті.