Про таке йдеться в проєкті закону.
Його зареєстрували під назвою “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо позаблокового статусу України” (реєстраційний номер 6553). Цим законопроєктом депутати від “ОПЗЖ” пропонують змінити закон України “Про засади внутрішньої та зовнішньої політики”.
“Україна як європейська позаблокова держава здійснює відкриту зовнішню політику і прагне рівноправного взаємовигідного співробітництва з усіма зацікавленими партнерами, виходячи насамперед з необхідності гарантування безпеки, суверенітету та захисту територіальної цілісності України, уникаючи залежності від окремих держав, груп держав чи міжнародних структур”, — так пропонується виписати статтю 11 закону.
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