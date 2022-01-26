Народні депутати від "Опозиційної Платформи - За Життя" ("ОПЗЖ") зареєстрували проєкт закону, яким запропонували позбавити Україну можливості вступу до НАТО. Учасники фракції Нестор Шуфрич та Юрій Загородній пропонують проголосувати за позаблоковий статус.

Про таке йдеться в проєкті закону.

Його зареєстрували під назвою “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо позаблокового статусу України” (реєстраційний номер 6553). Цим законопроєктом депутати від “ОПЗЖ” пропонують змінити закон України “Про засади внутрішньої та зовнішньої політики”.