Депутати від партії "Слуга народу" мають намір внести на розгляд до Верховної Ради законопроєкт щодо дистанційного голосування народними депутатами. Ініціатива пояснюється наданням змоги парламентарям голосувати, перебуваючи на лікарняному.

Про це повідомив депутат від “Народного фронту”, журналіст Сергій Висоцький у Facebook.

“Вперше про це сьогодні написав Ярослав Железняк. І тільки що Мар’яна Безугла (депутатка від “Слуги народу” – ред.) підтвердила в моєму етері. Монобільшість збирається вносити закон про дистанційне голосування народним депутатом! Вноситися це буде під соусом пандемії – щоби депутати могли голосувати на лікарняному”, – написав Висоцький.

Він зазначив, що вбачає у такій ініціативі монобільшості зазіхання на парламентаризм, державний лад, Конституцію та національну безпеку.

Водночас застеріг, що відповідно до заяв канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо поступок України в перемовному процесі та заважаючи на збройний шантаж Путіна і непрозорість перемовного процесу з Кремлем, збільшується ризик ухвалення в Раді “де-факто капітуляційних законів”.

Журналіст зауважив, що влада боїться реакції суспільства, рішучого тиску та протесту, а також протидії опозиції на відверті поступки РФ.

“Про яку відповідальність перед країною може йти мова, якщо депутат зможе голосувати не в умовах сесійної залі, де народжується політика, компроміс, захищаються різні позиції, а сидячи десь на самоізоляції на Мальдівах?”, – наголосив Висоцький.

За його словами, дистанційне електронне голосування депутатами – “це засіб узурпації влади, інструмент вкорінення політичної безвідповідальності та підваження основ демократії”.

Водночас нагадав, що прозорість, публічність та підзвітність голосування – є фундаментом вільної політичної системи. Зокрема зауважив щодо системи кібербезпеки, котра, “м’яко кажучи, демонструє не тріщини, а величезні провалля”.

Представник “Народного фронту”, вважає, що дистанційне голосування – це червона лінія, і припустив, що чинній владі, вочевидь, вигідно, аби замість Парламенту в країні постала система анонімного дистанційного “кнопкодавства”.

Він закликав опозицію, громадськість та міжнародних партнерів терміново виступити з єдиною позицією щодо “небезпечної ініціативи”.