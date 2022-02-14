Про це повідомив депутат від “Народного фронту”, журналіст Сергій Висоцький у Facebook.
“Вперше про це сьогодні написав Ярослав Железняк. І тільки що Мар’яна Безугла (депутатка від “Слуги народу” – ред.) підтвердила в моєму етері. Монобільшість збирається вносити закон про дистанційне голосування народним депутатом! Вноситися це буде під соусом пандемії – щоби депутати могли голосувати на лікарняному”, – написав Висоцький.
Він зазначив, що вбачає у такій ініціативі монобільшості зазіхання на парламентаризм, державний лад, Конституцію та національну безпеку.
Водночас застеріг, що відповідно до заяв канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо поступок України в перемовному процесі та заважаючи на збройний шантаж Путіна і непрозорість перемовного процесу з Кремлем, збільшується ризик ухвалення в Раді “де-факто капітуляційних законів”.
Журналіст зауважив, що влада боїться реакції суспільства, рішучого тиску та протесту, а також протидії опозиції на відверті поступки РФ.
“Про яку відповідальність перед країною може йти мова, якщо депутат зможе голосувати не в умовах сесійної залі, де народжується політика, компроміс, захищаються різні позиції, а сидячи десь на самоізоляції на Мальдівах?”, – наголосив Висоцький.
За його словами, дистанційне електронне голосування депутатами – “це засіб узурпації влади, інструмент вкорінення політичної безвідповідальності та підваження основ демократії”.
Водночас нагадав, що прозорість, публічність та підзвітність голосування – є фундаментом вільної політичної системи. Зокрема зауважив щодо системи кібербезпеки, котра, “м’яко кажучи, демонструє не тріщини, а величезні провалля”.
Представник “Народного фронту”, вважає, що дистанційне голосування – це червона лінія, і припустив, що чинній владі, вочевидь, вигідно, аби замість Парламенту в країні постала система анонімного дистанційного “кнопкодавства”.
Він закликав опозицію, громадськість та міжнародних партнерів терміново виступити з єдиною позицією щодо “небезпечної ініціативи”.
- Нагадаємо, очільник “Національної платформи примирення і єдності”, ексрадник секретаря РНБО Сергій Сивохо запропонував дозволити жителям окупованого Донбасу брати участь в українських виборах через електронне голосування.
- Стало відомо, що Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв’ю BBC Radio сказав, що Україна могла б погодитися не вступати в НАТО, щоб запобігти війні.
- Пізніше заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Геппі відреагував на слова Вадима Пристайка. Він заявив, що Україна матиме підтримку навіть у разі відмови від своїх амбіцій стати членом Північноатлантичного Альянсу.
- Вадим Пристайко дав пояснення своїм словам про те, що Україна може проявити “гнучкість” щодо своїх амбіцій вступу до НАТО та відмовитися від членства задля уникнення війни з Росією.
- Своєю чергою, речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відреагував на слова посла, наголосивши, що вони були вирвані з контексту, а прагнення вступу до НАТО закріплені на рівні Конституції України.