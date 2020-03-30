Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Документ підтримали 320 депутатів при необхідних 226.

“Внести зміни до календарного плану проведення третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 16 січня 2020 року № 462-IX, передбачивши, що протягом дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, і до його скасування Верховна Рада України працює в режимі роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах)”, – йдеться в документі.

Таким чином, в даний час депутати скасували всі чергові пленарні засідання до 24 квітня. У разі продовження Урядом карантину подальші засідання також будуть анульовані. У той же час нардепи мають можливість скликати позачергове засідання, або збиратися на них на вимогу президента.

Згідно з календарним планом сесії, наступне пленарне засідання Ради може відбутися 5 травня.