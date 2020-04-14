На нього винесуть один законопроєкт, який стосується законодавчого спаму, повідомили джерела Букв серед депутатів.

Ще зранку депутати не були впевнені в тому, що засідання відбудеться, оскільки йшов пошук голосів тих, хто проголосує за законопроєкт.

“Ми розуміємо, що 5 поправок на фракцію дуже мало, і ми готові піти на зміни в цей пункт після ухвалення законопроєкту, щоб право на поправку було у кожного депутата і їх було до тисячі. Але ми не можемо внести новий проєкт змін до регламенту, бо його теж покладуть 12 тисячами правок”, – сказав співрозмовник Букв у фракції “Слуга народу”.

Тому вирішили виносити законопроєкт, який вже ухвалений у першому читанні, але його не готові підтримати навіть депутати від Слуг.

Також депутати монобільшості чекають на голоси фракції Святослава Вакарчука, але та ще не ухвалила рішення з цього приводу.

Зміни до регламенту дадуть змогу зняти більшість поправок до антиколомойського законопроєкту, щодо неповернення колишнім власникам Приватбанку. Як відомо, їх там 16300.

У понеділок нардеп Євгенія Кравчук повідомила, що зміни, які будуть внесені до регламенту Ради, ще пройдуть обговорення всередині фракції. Але зараз робоча версія виглядає наступним чином:

• У випадку, коли до законопроєкту вноситься більше поправок, ніж в ньому є пунктів, але не менше 500 поправок, він може розглядатися за спеціальною процедурою.

• Ініціювати спеціальну процедуру можуть не менше 150 депутатів, які звертаються з таким клопотанням до голови ВР. А рішення про розгляд за спеціальною процедурою може прийняти лише Парламент 226 голосами.

• Спеціальна процедура означає, що кожна фракція і група може наполягати на розгляді 5 поправок, а депутат – на розгляді однієї неврахованої комітетом поправки.

• Після цього профільному комітету дається два дні, щоб підготувати нову порівняльну таблицю з поправками, на яких наполягають фракції, групи та депутати.

• Під час розгляду законопроєкту на подання кожної поправки надається до двох хвилин.