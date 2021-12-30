Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді закон, який передбачає взяття на військовий облік жінок за власним бажанням. Також - жінок, які мають спеціальність, споріднену з медичною діяльністю.

Про це ідеться у законопроєкті «Про внесення змін до статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» №6482, повідомляють #Букви.

У документі зазначається, що метою ухвалення законопроекту №6482 є вдосконалення вимог до порядку взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних.

Автори законопроєкту вважають, що взяття на військовий облік жінок на виконання Наказу у 2022 році не є можливим з огляду, зокрема, на кадрове забезпечення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

“Це спричинить накладання штрафів на жінок, що не змогли вчасно стати на військовий облік, та, відповідно, виникнення зайвої соціальної напруги й формування негативного ставлення до військового обов’язку”, – ідеться у пояснювальній записці.

Також, на думку депутатів, у разі зміни професії жінці потрібно буде інформувати про це територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, “що призведе до додаткового навантаження на них”.

“Законопроєктом пропонується визначити, що жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік військовозобов’язаних. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, беруться на військовий облік військовозобов’язаних”, – ідеться у законопроєкті.