Депутат Київської міської ради від фракції "Європейська Солідарність" Сергій Таран заявив, що депутати партії "Слуга народу" отримали інструкцію з покроковим планом перед позачерговим засіданням Київради з метою зірвати розгляд звернення щодо політичного тиску на опозицію.

Про Сергій Таран повідомив під час брифінгу.

За його словами, темник, який роздали депутатам, передбачає декілька кроків, котрі можна було спостерігати у сесійній залі.

“Перший пункт плану дій передбачає виступи представників фракції “Слуга народу” в Київраді з критикою того, що позачергове засідання було скликано лише з одним питанням порядку денного, що стосується винятково Порошенка і Медведчука. Ви бачили зараз, що вони вже його виконали”, – зазначив депутат.

Так, “слуги” наголошували, що позачергове засідання скликане для “захисту однієї особи”. Депутат Андрій Вітренко наполягав на тому, що ухвалене рішення виходить за межі повноважень та порушує Конституцію. Своєю чергою, Михайло Присяжнюк назвав рішення спробою тиску на ОП та Офіс Генпрокурора.

Другим пунктом плану, за словами Тарана, було внесення пропозицій щодо розгляду проєктів рішень, котрі стосуються безпосередньо проблем міста. У темнику зауважується, що депутати від “слуг” повинні наполягати на розгляді спочатку питань, що стосуються життєдіяльності міста, а вже потім політичних питань.

Твердження Тарана засвідчує реакція народної депутатки від “Слуг” Олени Шуляк.

“Підтримати політичну заяву, яка вигідна аж одній людині під слідством, Київрада більшістю “осилила”. А на створення комісії, яка б розслідувала дерибан грошей киян під час зведення метро на Виноградар, сил уже не вистачило”, – написала Шуляк у Facebook.

При цьому, депутатка заявила, що створить власну ТСК “зі згаданих питань”, оскільки, за її словами, “столична влада не витягує місцеві проблеми”.

Ще під час обговорення щодо включення до порядку денного питання стосовно звернення, “слуга” Ксенія Семенова звернулась до киян із заявою, що позачергова сесія була скликана із “надзвичайно важливих причин”, наголосивши, що жодне із питань “не відповідає інтересам киян”.

“Ви хвилиною мовчання вшанували загиблих кіборгів, то чи вистачає у вас совісті потім голосувати за забудову Жукового острову, за будівництво на Вокзальній площі, котра унеможливить реконструкцію на найближчі 10 років?”, – запитала Семенова.

Зачитуючи свої претензії з аркуша, депутатка перелічила ще ряд проблем, котрі стосуються життєдіяльності столиці та закликала колег не “прикриватися політичними лозунгами”, а “займатися питаннями киян”.

Таран зауважив, що згідно з “інструкцією” перед голосуванням мав виступити депутат-мажоритарник, котрий розкритикував би “ЄС” та “ОПЗЖ”, аби поєднати ці політичні сили “з погляду технологів Банкової”.

“Далі організувати внесення представниками іншої фракції, не “Слуг”, проєкту звернення до Генеральної прокуратури та ДБР з вимогою посилення боротьби з колаборантами”, – йдеться у темнику.

Своєю чергою, Вікторія Сюмар зазначила, що її дивує такий ажіотаж “слуг” навколо прізвища Порошенко. При цьому, вона наголосила, що цінності важливіші за забудову парку “Осокорки”, бо “є проукраїнські цінності”.