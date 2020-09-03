Ранок в Раді почався зі скандалу, бо «Слуги» намагались протягти норму про соцопитування

Засідання комітету з держбудівництва завершилось скандалом, оскільки на ньому не вистачило голосів за зміни в закон, які надають ЦВК функцію соцопитування.

Ініціатива пропонує в день виборів проводити опитування громадської думки.

Щоб розглянути ці зміни, був терміново скликаний комітет.

«Вчора Корнієнко прийшов на комітет і сказав, що ця норма знімається. А сьогодні о першій ночі смс в чат, що треба зібратись зранку і розглянути зміни….Хлопці, якщо продовжите так ламати через коліно, закінчите як Янукович», -заявив з трибуни Ігор Гузь.

Депутати «Голосу», ЄС, «Батьківщини» та груп «За майбутнє» і «Довіра» висловились проти.

Щоб отримати потрібний результат не вистачило одного голосу.

Побачивши результати голосування, голова комітету Клочко намагався поставити питання на переголосування під приводом, що начебто чиясь картка не спрацювала. Потім попри вимоги депутатів «Голосу» закрити комітет, депутати залишались в залі.

Повернувшись в зал Ради, голова комітету Олександр Клочко та голова підкомітету Олександр Корнієнко довго щось радились біля трибуни і комусь дзвонили.

В результаті законопроєкт без скандальної норми був провалений в залі.

Депутат Сергій Соболєв з «Батьківщини» наголосив, що ця норма «дозволить маніпулювати громадською свідомістю». «Саме тому всі закони забороняли проводити опитування в день виборів і в певний період», – наголосив він.