Про це сказав керівник фракції “Європейська Солідарність” у Київраді Володимир Прокопів на сесії в четвер, 16 грудня, повідомляє пресслужба політсили.

Так, на початку цього року депутат від ЄС Віктор Кононенко зафіксував візуальне спостереження, яке він розцінив як підготовку замаху на своє життя.

Того тижня стеження за собою зафіксував ще один депутат від “Європейської солідарності”, заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов.

За словами Прокопіва, дві особи, які прийшли до будинку, де мешкає Костянтин Усов спільно з дружиною і двома дітьми, намагалися визначити точну адресу депутата.

Один з них продемонстрував посвідчення співробітника Відділу по боротьбі з екстремістськими та радикальними організованими злочинними угрупованнями Департаменту стратегічних розслідувань, на ім’я Ярослава Цяпко.

“Через добу під будинком Костянтина Усова відбувся мітинг тітушок із так званої “маршруточної мафії” з гучномовцями, музикою, фаєрами та наклепницькими плакатами. “Європейська Солідарність” вважає подібні речі, де поліція виконує роль не тільки виконавців, але й безпосередніх організаторів та наводчиків акцій проти депутатів Київської міської ради, виключним політичним тиском“, – наголосив заступник голови КМДА.

Володимир Пропокопів додав, що на підтвердження цих слів у наявності депутатів є відео та фото людей, які здійснюють незаконні дії стосовно депутатів фракції.

“Ми знаємо біографії цих людей та готові надати інформацію про них депутатам Київради для ознайомлення“, – запевнив голова фракції ЄС у Київраді.