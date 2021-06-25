Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Прокурори вимагали 30 років позбавлення волі для Шовіна, а його адвокат наполягав на умовному терміні, бо його клієнт – “жертва зламаної системи”.
Як відомо, у квітні суд присяжних визнав Шовіна винним у вбивстві третього ступеня та вбивстві другого ступеня. За вбивство другого ступеня він міг бути засуджений до 40 років в’язниці, а за вбивство третього ступеня – до 25 років. За ненавмисне вбивство – до 10 років.
З огляду на те, що до цього в Шовіна не було судимості, за вбивство другого та третього ступеня передбачуваний строк – 15,5 року ув’язнення. Суддя Пітер Кейхіл на свій розсуд приймав рішення щодо арешту на строк від 10 років та 8 місяців до 15 років за кожен з пунктів.
За вбивство другого ступеня передбачено покарання від 4 років, але якщо немає судимості, то, на розсуд судді, від 3,5 року до 4 років та 8 місяців.
За законами штату Міннесота, ув’язнені з доброю поведінкою мають право на умовно-дострокове звільнення, коли проведуть за ґратами дві третини строку покарання.
Шовін спокійно та коротко відповів судді на оголошений вирок.
“Наразі я не можу виголосити офіційну заяву… Я хочу висловити співчуття родині Флойд… Я сподіваюся, ви житимете спокійніше. Дякую”, – сказав Шовін.
Від імені родини Шовіна в суді виступила його мати.
Тепер у Шовіна є 90 днів на оскарження вироку. Після цього Апеляційний суд Міннесоти матиме рік на те, аби підтвердити чи скасувати вирок.
Справи решти трьох учасників вбивства Флойда буде розглянуто в березні 2022 року.
Президент США Джо Байден відреагував на вирок Шовіну. Він сказав журналістам в Овальному кабінеті:
“Я не знаю всіх обставин, які розглядав суд, але, як на мене, все відповідає законним принципам”.
- Нагадаємо, у травні 2020 року в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один із поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення. 28 травня в США спалахнули масові протести проти расизму і поліційної агресії, пов’язані з вбивством темношкірого Джорджа Флойда білими поліціянтами. #Букви розповідали про це докладніше в матеріалі “Вбивство Джорджа Флойда і масові протести в США: хронологія подій”.
- Повідомлялося, що 17-річна Дарнелла Фрейзер в травні минулого року знімала на відео, як офіцер поліції Міннеаполіса Дерек Шовін майже 9,5 хвилин притискав коліном шию Джорджа Флойда до землі. Внаслідок цього темношкірий американець помер, а поліціянта вдалося засудити.
- В квітні суд присяжних визнав колишнього офіцера Дерека Шовіна винним у вбивстві Джорджа Флойда.
- Президент США Джо Байден назвав обвинувальний вирок для Шовіна “гігантським кроком” до справедливості в Сполучених Штатах. А генеральний прокурор штату Міннесота Кейт Еллісон (Keith Ellison) заявив, що Дерек Шовін заслуговує найсуворішого покарання через смерть афроамериканця Флойда, оскільки той помер при обтяжувальних обставинах.
- Згодом Дерек Шовін подав клопотання про новий судовий розгляд.