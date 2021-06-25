Ексофіцера поліції Міннеаполіса Дерека Шовіна засудили до 22,5 року ув'язнення за вбивство темношкірого Джорджа Флойда.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Прокурори вимагали 30 років позбавлення волі для Шовіна, а його адвокат наполягав на умовному терміні, бо його клієнт – “жертва зламаної системи”.

Як відомо, у квітні суд присяжних визнав Шовіна винним у вбивстві третього ступеня та вбивстві другого ступеня. За вбивство другого ступеня він міг бути засуджений до 40 років в’язниці, а за вбивство третього ступеня – до 25 років. За ненавмисне вбивство – до 10 років.

З огляду на те, що до цього в Шовіна не було судимості, за вбивство другого та третього ступеня передбачуваний строк – 15,5 року ув’язнення. Суддя Пітер Кейхіл на свій розсуд приймав рішення щодо арешту на строк від 10 років та 8 місяців до 15 років за кожен з пунктів.

За вбивство другого ступеня передбачено покарання від 4 років, але якщо немає судимості, то, на розсуд судді, від 3,5 року до 4 років та 8 місяців.

За законами штату Міннесота, ув’язнені з доброю поведінкою мають право на умовно-дострокове звільнення, коли проведуть за ґратами дві третини строку покарання.

Шовін спокійно та коротко відповів судді на оголошений вирок.

“Наразі я не можу виголосити офіційну заяву… Я хочу висловити співчуття родині Флойд… Я сподіваюся, ви житимете спокійніше. Дякую”, – сказав Шовін.

Від імені родини Шовіна в суді виступила його мати.

Тепер у Шовіна є 90 днів на оскарження вироку. Після цього Апеляційний суд Міннесоти матиме рік на те, аби підтвердити чи скасувати вирок.

Справи решти трьох учасників вбивства Флойда буде розглянуто в березні 2022 року.

Президент США Джо Байден відреагував на вирок Шовіну. Він сказав журналістам в Овальному кабінеті:

“Я не знаю всіх обставин, які розглядав суд, але, як на мене, все відповідає законним принципам”.