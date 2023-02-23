Згідно з новим дослідженням, майже 2000-річний дерев’яний предмет у формі пеніса міг служити сексуальним інструментом стародавніх римлян у Великій Британії.

Про це повідомляє CNN.

Артефакт був розкопаний у 1992 році в канаві в римському форті Віндоланда, поблизу стіни Адріана , яка колись позначала північно-західний кордон Римської імперії в північній Англії. Згідно з дослідженням, опублікованим у неділю в журналі Antiquity, дослідники спершу визначили його як інструмент для штопання.

Ця помилкова ідентифікація була результатом того, що інструмент було знайдено поряд з десятками взуття та аксесуарів до сукні, а також іншими дрібними інструментами та відходами рукоділля.

Однак дослідники переосмислили артефакт як безтілесний фалос і, уважно вивчивши його, окреслили деякі з його найімовірніших можливих функцій.

Дослідники пишуть, що вирізаний об’єкт довжиною 160 міліметрів міг використовуватися як сексуальний інструмент, не обов’язково для проникнення, але, швидше за все, для стимуляції клітора.

Згідно з дослідженням, якщо археологічна знахідка справді є секс-іграшкою, вона являє собою єдиний відомий приклад “немініатюрного” дерев’яного фалоса римських часів.

“Це цілком може бути сексуальним об’єктом, і якщо це так, то це перший приклад із римського світу”, — сказав CNN співавтор дослідження Роб Коллінз, старший викладач археології в Університеті Ньюкасла у Великобританії.

“Ми не повинні дивуватися цьому. Ми знаємо з римського мистецтва та римської літератури, що вони використовували фалоімітатори, що вони існували. Але ми ще не знайшли жодних археологічних прикладів”, – додав він.

Згідно з дослідженням, одна з причин, чому такі об’єкти не часто зустрічаються в археологічних знахідках, полягає в тому, що фалоімітатори, швидше за все, були зроблені з органічних матеріалів і, відповідно, зазвичай не зберігаються тривалий час.

Однак, якщо артефакт є сексуальним інструментом, він не завжди використовувався виключно як секс-іграшка для задоволення.

Згідно з дослідженням, рабовласник міг використати цей об’єкт на поневоленій особі, будь то чоловік чи жінка, для тортур або для встановлення домінування, посилюючи дисбаланс влади.

“Отже, ще одна річ, яку ми повинні усвідомлювати, полягає в тому, що було б легко вважати такий об’єкт дурним і легковажним і просто спрямованим на сексуальне задоволення, але це може бути інструментом для увічнення дисбалансу влади та підкорення”, – сказав Коллінз.

Згідно з дослідженням, невеликі портативні фалоси зазвичай використовували як підвіски, ймовірно, щоб відвернути зло чи невдачу.

Однак предмет, вирізаний з молодого ясеневого кругляка, з широкою основою і вузьким кінчиком, мав більше зношення на обох кінцях, ніж в середині. Об’єкт більш гладкий на обох кінцях, ніж у середині — ймовірно, через мастило зі шкіри та повторне захоплення — свідчить про те, що ці ділянки мали найбільший контакт.

Таким чином, фалос міг бути врізаний у споруду, статую чи інший об’єкт, де його торкалися перехожі на щастя чи для захисту від нещастя. Цей ритуал був поширений у всій Римській імперії.

Однак, коли римський фалос порівняли з дерев’яним фалосом із Нового царства Єгипту, виявилося, що йому не вистачає деяких особливостей, які він мав би мати, якби його монтували на конструкцію.

Також інструмент могли використовувати як товкач для подрібнення чи змішування матеріалів під час приготування їжі, косметики, мазей чи ліків.

Дослідники пишуть, що товкач у формі фалоса міг символічно додати захист або силу всьому, що готувалося, причому акт подрібнення був засобом, за допомогою якого, як вважають, активується магія.

За словами Коллінза, предмет міг служити багатьом цілям, або його функція могла змінитися з часом. Він додав, що, можливо, цей предмет спершу могли використовувати як товкач, а вже згодом – як секс-іграшку,

Пошук подібних прикладів в археології може допомогти дослідникам краще визначити функцію об’єкта, сказав Коллінз, який сподівається, що дослідження стимулює перегляд об’єктів, які зараз знаходяться в музейних колекціях і які можуть бути схожі на дерев’яний фалос, але не були визнані такими.

“Дерев’яний фалос цілком може бути унікальним у тому, що він зберігся з того часу, але навряд чи він був єдиним у своєму роді, який використовувався на цьому місці, уздовж кордону чи навіть у римській Британії”, – додала Барбара Берлі, кураторка у Vindolanda Trust.