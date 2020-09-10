Народний депутат Андрій Деркач, проти якого в США ввели санкції, звинувативши його в сприянні російському втручанню в американські вибори президента, заявив, що це — "помста демократів".

Відповідний допис опублікований на Facebook-сторінці Деркача.

“Рішення Мінфіну США — превентивне реагування на мою наступну пресконференцію щодо викриття демокорапшн. Буде дуже цікаво”, — заявив він.

Він повідомив, що наступного тижня представить “приголомшливі факти”, які викривають корупцію серед демократів. Витік інформації про майбутню пресконференцію, запевняє Деркач, став причиною введення санкцій.

Нардеп зазначає, що демократи бояться цієї пресконференції.

“Тому що кожне слово, яке буде мною озвучено, підкріплено цифрами, документами і цікавими записами. Відмовлятися від пресконференції не стану: на кону — державна незалежність і суверенітет України”, — наголосив Деркач.

За словами нардепа, санкції — “помста демо-корапшн” в особі кандидата в президенти й ексвіцепрезидента Джо Байдена, заступника помічника держсекретаря США Джорджа Кента та тимчасової повіреної у справах США в Україні Христини Квін.

“Помста — невід’ємна частина їх регулярної діяльності проти українських розслідувачів, журналістів, експертів, які розкривають все нові і нові схеми міжнародної корупції. Це помста і щодо мене, як представника команди розслідувачів”, — вважає Деркач.

Крім цього, народний депутат анонсував судові розгляди з владою США.

“Подібна інформація від Мінфіну США, відкриває мені можливість захищати свої інтереси в юридичному полі — в суді. Вважаю, що перемога в цій історії стане логічною відповіддю представникам “демокорапшн” в моїй боротьбі за відстоювання національних інтересів України”, — додав він.

Про які санкції йдеться?

10 вересня Міністерство фінансів США внесло до Списку громадян особливих категорій і заборонених осіб Управління з контролю за іноземними активами (SDN OFAC) народного депутата Андрія Деркача і трьох громадян Росії. Вказувалося, що санкції пов’язані з втручанням в американські вибори та кібератаками.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що зазначені особи пов’язані з російською “фермою тролів”, яку вважають причетною до втручання у вибори в США.

Раніше директор Національного центру контррозвідки та безпеки США Вільям Еваніна у своїй доповіді про іноземне втручання у вибори в США згадав про Андрія Деркача, як пособника Росії, у зв’язку з публікацією нардепом кількох компрометувальних записів — так званих “плівок Деркача”.

Днями стало відомо, що у Деркача була команда лобістів у Вашингтоні.

“Плівки Деркача”

19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п’ятого президента України Петра Порошенка.

П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що аудіоматеріали з “компроматом” на нього сфабриковані, операція має російське коріння. Народний депутат України VIII скликання, член наглядової ради акціонерного товариства “Укрзалізниця” Сергій Лещенко погодився з цим.

Підозрюваний у корупції прокурор Костянтин Кулик, котрий не так давно був звільнений з органів прокуратури, розповів, як створювалися “плівки Деркача”.

Семеро колишніх послів США в Україні заявили, що публікація плівок з нібито записами Петра Порошенка і Джозефа Байдена спрямована на те, щоб роз’єднати наші країни.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи скандальні плівки, заявив, що це — “не останній дзвінок”, який буде опубліковано, і цим мають займатися правоохоронці.

“Про Порошенко-Байдена? Так, я чув. Я прокоментую: я говорю, я думаю, що це не останній дзвінок, який побачать українці, який побачать громадяни. Реагувати повинні прокуратура, правоохоронні органи. Я знаю, що Генпрокурор ще вчора зареєструвала кримінальне провадження через депутата Деркача… Я знаю, що це можуть кваліфікувати як держзраду”. — сказав Зеленський на підсумковій пресконференції в Маріїнському палаці 20 травня.

Вже у червні Андрій Деркач оприлюднив нові записи, на яких Порошенко нібито подякував віцепрем’єру США Джо Байдену, що той підключив ЦРУ і поговорив з ФБР, щоб ті не звертали уваги на заяви українського нардепа Олександра Онищенка.

У серпні директор Національного центру контррозвідки та безпеки США Вільям Еваніна заявив, що Росія робить зусилля задля того, щоб зменшити шанси демократа Джо Байдена на майбутніх виборах президента. В цьому ключі голова контррозвідки нагадав про оприлюднення українським нардепом Андрієм Деркачем плівок з метою нашкодити репутації Байдена.