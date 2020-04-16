Про це повідомляється на офіційному сайті Генеральної ради ортопедичних коледжів Іспанії.
Рада коледжів ортопедів оголосила, що буде реєструвати подібні випадки для подальших епідеміологічних і наукових досліджень. Ортопеди стверджують, що ці симптоми частіше проявляються саме у пацієнтів з COVID-19.
Враження схожі на сліди від вітряної віспи або кору, зазвичай з’являються навколо пальців ніг і гояться, не залишаючи слідів на шкірі.
Подібні численні випадки спостерігаються і в інших країнах: Італії, Франції, Іспанії.
Відзначимо, що через короткі термини, ці наукові докази ще не можуть використовуватися. Однак в Раді ортопедів закликали медичний персонал бути пильними й звертати увагу на подібні ознаки, які ймовірно, допоможуть визначити інфекцію на зародковій стадії.
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