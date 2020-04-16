Одним із симптомів COVID-19 у дітей і підлітків можуть бути невеликі дерматологічні врадження ступнів.

Про це повідомляється на офіційному сайті Генеральної ради ортопедичних коледжів Іспанії.

Рада коледжів ортопедів оголосила, що буде реєструвати подібні випадки для подальших епідеміологічних і наукових досліджень. Ортопеди стверджують, що ці симптоми частіше проявляються саме у пацієнтів з COVID-19.

Враження схожі на сліди від вітряної віспи або кору, зазвичай з’являються навколо пальців ніг і гояться, не залишаючи слідів на шкірі.

Подібні численні випадки спостерігаються і в інших країнах: Італії, Франції, Іспанії.

Відзначимо, що через короткі термини, ці наукові докази ще не можуть використовуватися. Однак в Раді ортопедів закликали медичний персонал бути пильними й звертати увагу на подібні ознаки, які ймовірно, допоможуть визначити інфекцію на зародковій стадії.