«Дерусифікація» у столиці: у Києві перейменували ще 11 вулиць

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Кияни мали можливість проголосувати за назви, яким віддали перевагу, в застосунку “Київ Цифровий”. Назви, що отримали найбільшу підтримку, передали на розгляд та голосування Київради.
Зокрема, нові назви отримали:
- вулиця Біломорська ➡️ вулиця Катерини Гандзюк
- вулиця Магнітогорська ➡️ вулиця Якова Гніздовського
- вулиця Ломоносова ➡️ вулиця Юлії Здановської
- вулиця Північно-Сирецька ➡️ вулиця Віктора Некрасова
- бульвар Праці ➡️ бульвар Івана Котляревського
- вулиця Генерала Карбишева ➡️ вулиця Ірини Бекешкіної
- вулиця Челябінську ➡️ вулиця Пантелеймона Куліша
- вулиця Миколи Гастелло ➡️ вулиця Бусовогірська
- вулиця Маміна-Сибіряка ➡️ вулиця Вічова
- вулиця Валі Котика ➡️ вулиця Віденська
- вулиця Іжевська ➡️ вулиця Іжкарську.
Мер зауважив, що у столиці вже загалом перейменували 204 міських об’єкти.
“Процес дерусифікації в столиці триває. Це особливо важливо під час варварської війни проти України. Ми маємо назавжди позбавитися символів та назв, що пов’язані з країною-агресоркою”, – зазначив Кличко.
Раніше Київрада на засіданні 27 жовтня перейменувала понад 40 вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з РФ та радянським минулим.
Окрім цього, депутати ухвалили рішення щодо декомунізації Арки Дружби народів. Нова назва — Арка Свободи українського народу.
- У червні в Україні створили дорадчий орган — Раду при Міністерстві культури та інформаційної політики України та Українському інституті національної пам’яті, яка буде займатися питаннями дерусифікації, декомунізації та деколонізації.
- 14 липня міська рада Нью-Йорка погодила законопроєкт щодо перейменування Брайтон-Біч-Авеню та Коні-Айленд-Авеню в Брукліні на “Український шлях” (Ukrainian Way).
- Згідно з даними Міністерства цифрової трансформації, 85% опитаних українців вважають, що герб СРСР на щиті “Батьківщини-матері” необхідно замінити на тризуб.
- Також декомунізація відновилася й у Польщі, де позбуваються пам’ятників радянської епохи.