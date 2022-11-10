«Дерусифікація» у столиці: у Києві перейменували ще 11 вулиць

На засіданні 10 листопада депутати Київради перейменували ще одинадцять вулиць, назви яких пов’язані з РФ та СРСР.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Кияни мали можливість проголосувати за назви, яким віддали перевагу, в застосунку “Київ Цифровий”. Назви, що отримали найбільшу підтримку, передали на розгляд та голосування Київради.

Зокрема, нові назви отримали:

вулиця Біломорська ➡️ вулиця Катерини Гандзюк

вулиця Магнітогорська ➡️ вулиця Якова Гніздовського

вулиця Ломоносова ➡️ вулиця Юлії Здановської

вулиця Північно-Сирецька ➡️ вулиця Віктора Некрасова

бульвар Праці ➡️ бульвар Івана Котляревського

вулиця Генерала Карбишева ➡️ вулиця Ірини Бекешкіної

вулиця Челябінську ➡️ вулиця Пантелеймона Куліша

вулиця Миколи Гастелло ➡️ вулиця Бусовогірська

вулиця Маміна-Сибіряка ➡️ вулиця Вічова

вулиця Валі Котика ➡️ вулиця Віденська

вулиця Іжевська ➡️ вулиця Іжкарську.

Мер зауважив, що у столиці вже загалом перейменували 204 міських об’єкти.

“Процес дерусифікації в столиці триває. Це особливо важливо під час варварської війни проти України. Ми маємо назавжди позбавитися символів та назв, що пов’язані з країною-агресоркою”, – зазначив Кличко.

Раніше Київрада на засіданні 27 жовтня перейменувала понад 40 вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з РФ та радянським минулим.

Окрім цього, депутати ухвалили рішення щодо декомунізації Арки Дружби народів. Нова назва — Арка Свободи українського народу.