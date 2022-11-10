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«Дерусифікація» у столиці: у Києві перейменували ще 11 вулиць

На засіданні 10 листопада депутати Київради перейменували ще одинадцять вулиць, назви яких пов’язані з РФ та СРСР.

П’ятниця, 11 листопада 2022, 00:49
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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Кияни мали можливість проголосувати за назви, яким віддали перевагу, в застосунку “Київ Цифровий”. Назви, що отримали найбільшу підтримку, передали на розгляд та голосування Київради.

Зокрема, нові назви отримали:

  • вулиця Біломорська ➡️ вулиця Катерини Гандзюк
  • вулиця Магнітогорська ➡️ вулиця Якова Гніздовського
  • вулиця Ломоносова ➡️ вулиця Юлії Здановської
  • вулиця Північно-Сирецька ➡️ вулиця Віктора Некрасова
  • бульвар Праці ➡️ бульвар Івана Котляревського
  • вулиця Генерала Карбишева ➡️ вулиця Ірини Бекешкіної
  • вулиця Челябінську ➡️ вулиця Пантелеймона Куліша
  • вулиця Миколи Гастелло ➡️ вулиця Бусовогірська
  • вулиця Маміна-Сибіряка ➡️ вулиця Вічова
  • вулиця Валі Котика ➡️ вулиця Віденська
  • вулиця Іжевська ➡️ вулиця Іжкарську.

Мер зауважив, що у столиці вже загалом перейменували 204 міських об’єкти.

“Процес дерусифікації в столиці триває. Це особливо важливо під час варварської війни проти України. Ми маємо назавжди позбавитися символів та назв, що пов’язані з країною-агресоркою”, – зазначив Кличко.

Раніше Київрада на засіданні 27 жовтня перейменувала понад 40 вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з РФ та радянським минулим.

Окрім цього, депутати ухвалили рішення щодо декомунізації Арки Дружби народів. Нова назва — Арка Свободи українського народу.

Теги: Віталій Кличко, голосування киян, дерусифікація, Київ, столиця

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