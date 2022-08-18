Про це йдеться на офіційній сторінці Державного агентства розвитку туризму України у Facebook.

Раніше компанія Visit Ukraine додала до переліку своїх послуг тури на відвідування місць, які українські захисники звільнили від російських загарбників.

За словами пресслужби Visit Ukraine, головною метою цих турів було показати людям з усього світу, що повномасштабна війна відбувається зовсім поруч, у самому центрі Європи, показати, як за одну мить спокійне життя з планами на майбутнє перетворилося на жах через російських окупантів. А також розповісти про події, які відбуваються в країні, та відкрити світові очі на наслідки “руского звільнення”.

Окрім того, у компанії зазначили, що всі кошти, отримані з продажу турів, перераховуються на допомогу людям, які постраждали від російської агресії в тих містах, де проходять тури. “Ми не намагаємось на цьому заробити”, – наголосили у Visit Ukraine.

Натомість Державне агентство з розвитку туризму України (ДАРТ) звернулося до компанії, яка розпочала продаж туристичних турів до місць, які були під окупацією РФ, з проханням зупинити цю ініціативу та надалі ретельніше організовувати діяльність на території України під час повномасштабної російсько-української війни.

За даними ДАРТ, станом на сьогодні реалізація цих турів припинена, а компанія публічно визнала помилку.

“Ми закриваємо серію турів деокупованими містами. Шановні підписники, відвідувачі та туристична спільнота, Visit Ukraine врахував всі коментарі та зауваження, які надходили. Всебічно підтримуємо, що всі тури деокупованими місцями в майбутньому можуть проходити після обговорення з фахівцями пам’яті, з дотриманням морально-етичних норм і з дозволу місцевих жителів. Ми поважаємо іншу думку та завжди прислухались до рекомендацій та пропозицій”, – заявили у Visit Ukraine після звернення Державного агентство з розвитку туризму України.

У ДАРТ зауважили, що їхня позиція щодо пропозицій “туризму місцями масових вбивств” у звільнених від окупації містах України є однозначною: “перетворювати місця української живої трагедії на варіант розваги – неприпустимо”.

У світовій практиці відомі випадки організації турів категорії “dark tourism”. Мовиться про відвідування місць, де відбулись жахливі події. Втім, у Державному агентстві з розвитку туризму України вважають таку ініціативу “прямим потуранням” потребам окремих людей, котрі отримують задоволення від спостереження людського болю та наслідків звірств.

Довідка. Visit Ukraine – це об’єднання представників туристичної трансформації України.