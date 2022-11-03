Державна інспекція ядерного регулювання України закликала позбавити Росію всіх прав та привілеїв в Міжнародному агентстві з атомної енергії.

Про це повідомляє пресслужба Держатомрегулювання.

1 листопада 2022 року виконувач обов’язків голови Держатомрегулювання – головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков провів чергову онлайн-нараду із представниками Європейської комісії, Європейської групи регуляторів ядерної безпеки (ENSREG), Західноєвропейської асоціації ядерних регуляторів (WENRA), Комісії ядерного регулювання США (US NRC), Офісу ядерного регулювання Великої Британії (ONR) та Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) для обговорення актуальних питань ядерної безпеки в умовах повномасштабної війни та окупації РФ Запорізької АЕС.

Оскільки Російська Федерація обрала шлях порушення Конвенції з ядерної безпеки, інших договорів та угод, що визначають сучасні міжнародно-правові режими безпеки й нерозповсюдження зброї масового знищення, очільник Держатомрегулювання запропонував напрацювати консолідовану позицію щодо позбавлення прав та привілеїв Російської Федерації в МАГАТЕ, винесення її на розгляд Ради керуючих та скликання позачергової Генеральної конференції Агентства.

Під час онлайн-зустрічі Олег Коріков поінформував міжнародних партнерів, що, попри Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН ES-11/4, Резолюцію Ради керуючих МАГАТЕ “Безпека, захищеність і гарантії: наслідки ситуації в Україні” та постійну присутність експертів МАГАТЕ на ЗАЕС, російські загарбники продовжують застосовувати засоби силового і психологічного впливу до співробітників станції й практику незаконного втручання у технологічний процес експлуатації ядерних установок та в діяльність, що пов’язана із забезпеченням ядерної та фізичної безпеки ЗАЕС.

Зокрема, 14 жовтня 2022 року російські окупаційні підрозділи розпочали будівництво невідомої споруди на майданчику сухого сховища відпрацьованого ядерного палива ЗАЕС, що є незаконним втручанням у конструкцію ядерної установки.

У Держатомрегулюванні зазначили, що ці факти є свідченням того, що РФ продовжує спроби привласнити ядерні установки та ядерний матеріал України, ігноруючи рішення, резолюції й визнання міжнародними організаціями – ООН та МАГАТЕ, членом яких Росія досі вважається – того беззаперечного факту, що Запорізька АЕС є українською атомною станцією і єдиною законною експлуатуючою організацією є ДП НАЕК “Енергоатом”.