Про це повідомляє пресслужба відомства.
“Державна інспекція ядерного регулювання України пропонує Міжнародному агентству з ядерної енергії провести верифікацію на двох українських підприємствах, відповідно до додаткового протоколу до угоди про гарантії”, – розповіли у відомстві.
Зокрема уточнили, що Держатомрегулювання запросило МАГАТЕ провести верифікацію в Інституті ядерних досліджень НАН України та на державному підприємстві “Східний гірничо-збагачувальний комбінат”, що знаходиться у місті Жовті Води, у Дніпропетровській області.
У листі до МАГАТЕ наголошується, що Україна залишається відповідальною стороною за реалізацію угоди про гарантії та додаткового протоколу до цієї угоди та продовжує виконувати свої зобов’язання, які передбачені цією угодою.
Нагадаємо, що інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії готуються найближчими днями відвідати два ядерні об’єкти України у відповідь на заяви Росії про розробку Україною “брудної бомби”.
За словами голови Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі, мета візитів полягає у виявленні будь-якої можливої незадекларованої ядерної діяльності й матеріалів.
Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час розмови з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню заявив, що в Україні буцімто готують провокації із застосуванням так званої “брудної бомби”.
Своєю чергою, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Він запросив делегатів Міжнародного агентства з атомної енергії до України для спростування заяви Кремля про нібито розробку “брудної бомби”.
- Міністр оборони Олексій Резніков порушив питання щодо заяви РФ про “брудну бомбу” разом з іноземними союзниками.
- Російський міністр оборони Сергій Шойгу у дзвінку своїм західним колегам з НАТО заявив, що Україна планує атакувати РФ “брудною бомбою” під фальшивим прапором. В Інституті вивчення війни переконані, що такий наклеп навряд чи означає, що Росія сама планує реалізувати цей крок – заяви направлені на звичну наклепницьку кампанію країни-агресора та на те, щоб загальмувати надання західної допомоги Україні.
- Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що РФ нині на високому міжнародному рівні надала офіційну ілюстрацію для прислів’я “на злодії шапка горить”. Так він зреагував на заяви російського міністра Шойгу щодо “брудної бомби”.