Державна інспекція ядерного регулювання України пропонує Міжнародному агентству з ядерної енергії провести перевірку в Інституті ядерних досліджень НАН України та на державному підприємстві "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Державна інспекція ядерного регулювання України пропонує Міжнародному агентству з ядерної енергії провести верифікацію на двох українських підприємствах, відповідно до додаткового протоколу до угоди про гарантії”, – розповіли у відомстві.

Зокрема уточнили, що Держатомрегулювання запросило МАГАТЕ провести верифікацію в Інституті ядерних досліджень НАН України та на державному підприємстві “Східний гірничо-збагачувальний комбінат”, що знаходиться у місті Жовті Води, у Дніпропетровській області.

У листі до МАГАТЕ наголошується, що Україна залишається відповідальною стороною за реалізацію угоди про гарантії та додаткового протоколу до цієї угоди та продовжує виконувати свої зобов’язання, які передбачені цією угодою.

Нагадаємо, що інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії готуються найближчими днями відвідати два ядерні об’єкти України у відповідь на заяви Росії про розробку Україною “брудної бомби”.

За словами голови Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі, мета візитів полягає у виявленні будь-якої можливої незадекларованої ядерної діяльності й матеріалів.

Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час розмови з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню заявив, що в Україні буцімто готують провокації із застосуванням так званої “брудної бомби”.

Своєю чергою, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Він запросив делегатів Міжнародного агентства з атомної енергії до України для спростування заяви Кремля про нібито розробку “брудної бомби”.