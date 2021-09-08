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У Держаудитслужбі розповіли, чи перевірятимуть тендер для «Кримської платформи»

Держаудитслужба не перевіряла закупівлю послуг з розроблення концепції “Кримської платформи”, якою займався ФОП і яка коштувала 6,8 млн гривень.

Середа, 8 вересня 2021, 17:09

Про це йдеться у відповіді ДАС на запит #Букв.

Як сповіщалося, розробленням та реалізацією креативної комунікаційної кампанії та концепції “Кримської платформи” президента Володимира Зеленського займалася фізична особа-підприємець Ігор Малахов. Вартість робіт становить 6,8 млн гривень.

При цьому закупівлю провели за переговорною процедурою (тобто без конкурсу). ФОП Малахов начебто був переможцем проведеного МКІП мистецького конкурсу. Повідомляли також про зв’язок ФОПа з радником голови Офісу президента Михайлом Подоляком.

#Букви звернулися до Державної аудиторської служби щодо перевірки згаданої закупівлі з метою виявлення можливих порушень під час її проведення.

Там нагадали, що моніторинг процедури закупівлі та перевірку закупівель Держаудитслужба здійснює “за наявності підстав” та у порядку, встановленому законодавством.

Для проведення перевірки згаданої закупівлі служба не має підстав.

“Також повідомляємо, що Держаудитслужба не проводила перевірки закупівлі, зазначеної у Вашому запиті. Повідомляємо, що у Держаудитслужби наразі немає правових підстав для здійснення моніторингу та перевірки закупівлі, інформацію щодо якої наведено у запиті”, — йдеться у відповіді.

Водночас порушенні виданнями питання (можливу пов’язаність ФОПа з радником голови Офісу президента Михайлом Подоляком та відсутність у вільному доступі наказу про творчий конкурс, що начебто виграв ФОП Малахов), пообіцяли врахувати під час планової перевірки.

Теги: Держаудитслужба, закупівлі, Ігор Малахов, перевірка, тендер

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