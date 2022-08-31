Згідно з оновленою редакцією закону "Про медіа" №2693-д, у випадку його остаточного ухвалення народними депутатами, Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення матиме змогу закривати онлайн-медіа.

Про це йдеться в проєкті закону, розміщеному на сайті Верховної Ради.

У разі прийняття закону “Про медіа”, Нацрада з питань телебачення та радіомовлення матиме право видавати обов’язкові для виконання приписи для медіа, а у випадку недотримання вимог – накласти штраф або скасувати реєстрацію медіа.

Проєкт закону “Про медіа” передбачає, що санкціями за порушення вимог законодавства та/або умов ліцензії є:

1) штраф;

2) скасування реєстрації медіа;

3) анулювання ліцензії;

4) заборона поширення онлайн-медіа на території України;

5) заборона поширення іноземного аудіовізуального медіасервісу на замовлення на території України.

Санкцію у вигляді штрафу можна буде застосовувати за власним рішенням Нацради з питань телебачення та радіомовлення. Санкції у вигляді анулювання ліцензії, скасування реєстрації та заборони поширення онлайн-медіа на території України будуть застосовуватись на підставі рішення суду за зверненням Національної ради.

Прийняття Національною радою або судом рішення про анулювання ліцензії, скасування реєстрації медіа тягне за собою припинення поширення такого медіа на території України. Заборонити поширення онлайн-медіа на території України можна буде незалежно від того, чи був встановлений суб’єкт, який є відповідальним за порушення.

Заборону поширення онлайн-медіа на території України планується реалізувати шляхом зобов’язання реєстраторів доменних імен зупинити надання послуг з реєстрації та супроводу відповідного доменного імені вебсайту медіа, або шляхом обмеження доступ користувачів до відповідних вебсайтів.

Для медіа, що надають доступ до своїх сервісів через платформи спільного доступу, заборона буде реалізовуватись шляхом зобов’язання власника платформи спільного доступу обмежити доступ до відповідної сторінки (профілю) онлайн-медіа.