В п’ятницю, 30 червня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду заявив, що в майбутньому держава фінансуватиме курси з вивчення англійської мови через програму єПідтримка.

Джерело: Кабінет Міністрів України

“До Верховної Ради вже подано президентський законопроєкт про англійську мову як мову міжнародного спілкування. Англійська мова стане обов’язковою в усій системі освіти. Держава оплачуватиме курси вивчення англійської мови через програму єПідтримка. Робитимемо все, щоб кожен українець мав можливість говорити англійською”, — сказав Шмигаль.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров також розповів про вивчення англійської мови в Україні.

“Держава оплачуватиме спеціальні курси. Залучатимемо англомовних волонтерів у школи, проводитимемо розмовні клуби. Також запустимо окремий портал з безоплатними уроками та курсами. Робитимемо все, щоб кожен українець розмовляв англійською”.

Федоров додав, що “Україна відкрита для світу, тож чиновники говоритимуть англійською”.