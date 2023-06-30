Джерело: Кабінет Міністрів України
“До Верховної Ради вже подано президентський законопроєкт про англійську мову як мову міжнародного спілкування. Англійська мова стане обов’язковою в усій системі освіти. Держава оплачуватиме курси вивчення англійської мови через програму єПідтримка. Робитимемо все, щоб кожен українець мав можливість говорити англійською”, — сказав Шмигаль.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров також розповів про вивчення англійської мови в Україні.
“Держава оплачуватиме спеціальні курси. Залучатимемо англомовних волонтерів у школи, проводитимемо розмовні клуби. Також запустимо окремий портал з безоплатними уроками та курсами. Робитимемо все, щоб кожен українець розмовляв англійською”.
Федоров додав, що “Україна відкрита для світу, тож чиновники говоритимуть англійською”.
- Верховна Рада України підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №8287, яким передбачається запровадження з 1 січня 2026 року електронної акцизної марки та створення цифрової системи простежуваності “еАкциз”.
- 30 червня президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 9342 – ухвалений раніше Верховною Радою – який, зокрема, передбачає збільшення тривалості відпусток та додаткові виплати військовим.