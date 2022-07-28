П'ятий президент України та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко впевнений, що держава повинна сприяти переходу громад від церкви країни-окупанта (УПЦ МП - ред.) до Православної церкви України (ПЦУ).

Про це повідомляє пресслужба “Євросолідарності”.

Петро Порошенко разом з дружиною Мариною сьогодні відвідали святкове богослужіння у Михайлівському Золотоверхому соборі на честь Дня Хрещення Київської Русі-України. Богослужіння у храмі очолював Предстоятель ПЦУ Митрополит Епіфаній.

Після богослужіння Порошенко поспілкувався з журналістами, яким заявив, що надзвичайно важливо продовжувати процес переходу громад від УПЦ МП – церкви країни-окупанта, яка “порушила всі християнські цінності та благословляє російських військових на вбивства” – до Православної церкви України.

“Щойно завершилася служба у Михайлівському Золотоверхому соборі. 1034 роки тому Святий Рівноапостольний князь Володимир приніс світло християнства у Київську Україну-Русь”, – сказав він.

Політик наголосив, що цей День Україні доводиться зустрічати у важких випробуваннях, адже війна, яку розв’язав президент РФ Володимир Путін, вкотре підтвердила, що московська церква немає головного, що повинно бути у християн – любові.

“Із чим Росія прийшла до нас, кожен може переконатися, якщо побачить Бучу, Ірпінь, Гостомель, Маріуполь, Рубіжне, Кремінну, Чернігів, Охтирку. Це жах”, – зауважив Порошенко.

Лідер “ЄС” додав, що сьогодні всі українці та увесь світ моляться за перемогу України та мир. За це, додав Порошенко, і він сьогодні молився у храмі.

“Я дуже хотів би, щоб Україна вийшла сильнішою із цієї війни. Більш об’єднаною. Сьогодні нам забезпечує перемогу, рятує Україну наша армія. І наші молитви – з нашими захисниками, нашими воїнами”, – сказав п’ятий президент України.

Порошенко також наголосив, що державу об’єднують культура і мова, а церква створює духовний фундамент для перемоги, віри і міцності нашого народу.

“Єдине – ми маємо зупинити спроби перешкоджати переходам парафій в лоно нашої Церкви від росіян. Про це було сказано в рішенні Синоду Православної Церкви України. Вже немає ніяких сумнівів, що ми маємо на це реагувати”, – додав Порошенко.

Він додав, що Україна сьогодні також потребує, аби світ запровадив санкцій проти очільника РПЦ патріарха Кирила.

“Ми маємо викинути загарбників з нашої святої української землі. Я вірю, що так і буде. Я вірю, що молитви всіх, об’єднану нашу спільну молитву Господь почує. А ми з Мариною Вас всіх вітаємо зі святом Хрещення України-Русі”, – резюмував Петро Порошенко.