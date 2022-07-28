Про це повідомляє пресслужба “Євросолідарності”.
Петро Порошенко разом з дружиною Мариною сьогодні відвідали святкове богослужіння у Михайлівському Золотоверхому соборі на честь Дня Хрещення Київської Русі-України. Богослужіння у храмі очолював Предстоятель ПЦУ Митрополит Епіфаній.
Після богослужіння Порошенко поспілкувався з журналістами, яким заявив, що надзвичайно важливо продовжувати процес переходу громад від УПЦ МП – церкви країни-окупанта, яка “порушила всі християнські цінності та благословляє російських військових на вбивства” – до Православної церкви України.
“Щойно завершилася служба у Михайлівському Золотоверхому соборі. 1034 роки тому Святий Рівноапостольний князь Володимир приніс світло християнства у Київську Україну-Русь”, – сказав він.
Політик наголосив, що цей День Україні доводиться зустрічати у важких випробуваннях, адже війна, яку розв’язав президент РФ Володимир Путін, вкотре підтвердила, що московська церква немає головного, що повинно бути у християн – любові.
“Із чим Росія прийшла до нас, кожен може переконатися, якщо побачить Бучу, Ірпінь, Гостомель, Маріуполь, Рубіжне, Кремінну, Чернігів, Охтирку. Це жах”, – зауважив Порошенко.
Лідер “ЄС” додав, що сьогодні всі українці та увесь світ моляться за перемогу України та мир. За це, додав Порошенко, і він сьогодні молився у храмі.
“Я дуже хотів би, щоб Україна вийшла сильнішою із цієї війни. Більш об’єднаною. Сьогодні нам забезпечує перемогу, рятує Україну наша армія. І наші молитви – з нашими захисниками, нашими воїнами”, – сказав п’ятий президент України.
Порошенко також наголосив, що державу об’єднують культура і мова, а церква створює духовний фундамент для перемоги, віри і міцності нашого народу.
“Єдине – ми маємо зупинити спроби перешкоджати переходам парафій в лоно нашої Церкви від росіян. Про це було сказано в рішенні Синоду Православної Церкви України. Вже немає ніяких сумнівів, що ми маємо на це реагувати”, – додав Порошенко.
Він додав, що Україна сьогодні також потребує, аби світ запровадив санкцій проти очільника РПЦ патріарха Кирила.
“Ми маємо викинути загарбників з нашої святої української землі. Я вірю, що так і буде. Я вірю, що молитви всіх, об’єднану нашу спільну молитву Господь почує. А ми з Мариною Вас всіх вітаємо зі святом Хрещення України-Русі”, – резюмував Петро Порошенко.
- Нагадаємо, #Букви повідомляли, що 28 липня 2022 року Україна вперше відзначає День державності. Також 28 липня – День хрещення Київської Русі-України.
- Раніше п’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко заявив, що зараз необхідно розпочинати контрнаступ, аби встигнути до осені. Він також наголосив, що переломним моментом на фронті стало використання HIMARS, тепер Україна чекає на танки та літаки від НАТО.
- Також Православна церква України звернулась до Вселенського патріарха Варфоломія та предстоятелів помісних православних церков із закликом притягнути російського патріарха Кирила Гундяєва до канонічної відповідальності й позбавити його патріаршого престолу.