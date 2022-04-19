За інформацією Держспецзв'язку, наразі не всі громадяни можуть користуватись супутниковим інтернетом Starlink від Ілона Маска. Проте держава працює над тим, щоб така можливість в українців з'явилась найближчим часом.

Про це повідомила пресслужба Держспецзв’язку.

Як зауважили у відомстві, загальний доступ до Starlink може вплинути на роботу радіорелейного обладнання українських військових. Тому поки що користуватись інтернетом від Ілона Маска можуть лише об’єкти критичної інфраструктури, від яких залежить нормальне функціонування держави та життя тисяч українців.

“Ця проблема є тимчасовою і пов’язана з новизною техніки від SpaceX. Для зняття цих обмежень потрібно провести розрахунки та низку досліджень, які продемонструють, наскільки робота терміналів на частотах, які вони використовують, може вплинути на роботу інших користувачів. Після підтвердження безпеки використання терміналів Starlink, їх можна буде допустити до масового використання”, – наголосили у Держспецзв’язку.

Про штучні заборони чи обмеження користування інтернетом Starlink не йдеться. Українці та український бізнес отримають доступ до супутникового інтернету після того, як будуть завершені всі неохідні процедури. Завершити їх обіцяють вже найближчим часом.