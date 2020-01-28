Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Зазначимо, що сьогодні, 28 січня Каденюку виповнилося б 69 років.

“Сьогодні я дізнався, що майже через два роки після смерті Леоніда Костянтиновича й досі немає облаштованої могили та пам’ятника. На прощанні з ним у 2018 році були політики найвищого рівня, та за весь цей час держава не спромоглася вирішити питання належного вшанування пам’яті великого українця. Нам має бути за це соромно”, – йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що проєкт меморіалу існує, фінансування держава бере на себе, про що вже домовлено з урядом.

“Ми дуже часто починаємо цінувати своїх героїв лише після того, як вони йдуть від нас. А інколи не цінуємо навіть тоді, коли їх з нами вже немає. Таке ставлення з боку держави потрібно змінювати раз і назавжди”, – додав він.