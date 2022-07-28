Держава-спонсор тероризму: що це означає

28 липня Сенат США схвалив резолюцію, за якою закликав держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму. Якщо Держдеп США визнає Російську Федерацію державою-спонсором тероризму, на неї чекає низка нових суворих обмежень.

Про це повідомляють #Букви.

Держава-спонсор тероризму – це держава, яка, відповідно до офіційної позиції Державного департаменту Сполучених Штатів, підтримує акти міжнародного тероризму.

Країни, які потрапляють до цього списку, потрапляють під суворі економічні та політичні санкції з боку США. Зокрема йдеться про:

заборону на постачання зброї (експорт та продаж)

контроль за експортом товарів подвійного призначення

заборону на економічну допомогу

відмова у податкових пільгах компаніям, які працюють на території держави-спонсора тероризму

санкції проти країн, які допомагають державі-спонсору тероризму

замороження власності держави-спонсора тероризму

іміджевий тиск (зазвичай іноземний бізнес відмовляються від співпраці з державами-спонсорами тероризму)

Загалом Держдеп США вносив до списку держав-спонсорів тероризму 8 країн. Половина з них вже виключені з цього списку. Йдеться про:

Південний Ємен – внесений 29 грудня 1979 року, виключений 1990 року після об’єднання з Єменом

Ірак – внесений 29 грудня 1979 року, виключений 25 вересня 2004 року

Лівія – внесена 29 грудня 1979 року, виключена 15 травня 2006 року

Куба – внесена 1 березня 1982 року, виключена 28 травня 2015 року

Серед країн, які залишаються у списку держав-спонсорів тероризму:

Сирія – внесена 29 грудня 1979 року

Іран – внесений 19 січня 1984 року

КНДР – внесена у 1988 році, виключена 11 жовтня 2008 року, 20 листопада 2017 року повторно внесена до списку

Судан – внесений 12 серпня 2013 року

Є ймовірність, що скоро до цього списку буде внесено й Російську Федерацію, яка розпочала повномасштабну війну проти України 24 лютого 2022 року.

Загалом же РФ веде війну проти України з 2014 року, однак до 24 лютого 2022 року не визнавала своєї участі і заявляла лише про підтримку невизнаних псевдореспублік “Л/ДНР”.

Тому ще 23 квітня 2014 року, після анексії Криму Росією та початку війни на сході України, на вебсайті Білого Дому “We the people” була створена петиція до президента США Барака Обами про визнання Росії — державою спонсором тероризму. За відведений на збір електронних підписів час, петиція зібрала понад сто тисяч підписів з усього світу.

5 грудня 2014 року Білий Дім оприлюднив свою відповідь на петицію, не визнавши Росія спонсором тероризму.

19 квітня 2018 року сенатор-республіканець Корі Гарднер висунув вимоги до Державного департаменту США по внесенню до цього списку Росії у зв’язку з отруєнням Сергія Скрипаля.

12 червня 2018 року Україна звернулася до Міжнародного суду ООН із позовом про визнання Росії спонсором тероризму.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого 2022 держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що “Ми про це говоримо, юристи розглядають. На мою думку, сенаторе, безсумнівно, що росіяни тероризують український народ… Юристи працюють над тим, щоб законодавчі підстави для внесення до списку спонсорів тероризму були дотримані”.

10 травня 2022 року у сенаті США зареєстрували резолюцію, що визнає Росію державою-спонсором тероризму.

28 липня 2022 року Сенат США схвалив резолюцію, за якою закликав держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму.