У 2020 році держава витратила понад 1,5 млрд грн на закупівлю 2852 службових автомобілів.

Про це повідомляє Dozorro.

Найбільш активно автомобілі замовляли у вересні та жовтні, а 98% придбаних авто були новими. Сума, яку витратили на автомобілі, є більшою за цьогорічні витрати держави на апарати штучної вентиляції легень, зазначають у Dozorro.

Найбільше автомобілів закупило Міністерство внутрішніх справ. Зокрема, Національна поліція придбала 748 спеціалізовані авто з додатковим обладнанням на 369 млн грн. Усі ці авто придбали в одного постачальника.

Обласні служби “Укравтодору” придбали 44 авто на 36,3 млн грн. Частина цих машин були преміум-класу. Після розголосу в ЗМІ частину закупівель було скасовано. Однак навіть незважаючи на це багато дорогих автівок таки було куплено.

Також автомобіль купило і КП Київської обласної ради “Обласне психіатрично-наркологічне медичне об’єднання” — за 1,3 млн грн, та Дніпропетровський фаховий коледж спорту — за 1,4 млн грн.

Найчастіше державні замовники обирали марку Renault, а модель — Renault Duster. Ці автомобілі здебільшого закупляли для медичних працівників сільської місцевості, а також для Національної поліції. 200 з них придбали у травні, а ще 65 — у листопаді. Ще 40 таких автомобілів придбала Державна прикордонна служба України.

Крім того, часто замовляли автомобілі марки Peugeot та Toyota. Зокрема, 14 автівок Toyota Camry придбали для Управління справами Апарату Верховної Ради України.