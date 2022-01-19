Держаудитслужба під час перевірки фонду боротьби з COVID-19 за 2020 рік знайшла порушень законодавства щодо тендерів Укравтодору на 7,5 млрд грн.

Про це йдеться у звіті на сайті Держаудитслужби.

Найбільше на боротьбу з пандемією отримали Укравтодор (26,2 млрд грн) та Міністерство охорони здоров’я (21,8 млрд грн). Близько 10 млрд грн кожен отримали Мінсоцполітики та Мінекономіки.

Усього на фонд боротьби з COVID-19 було виділено 78,4 млрд грн, з яких використано 67,9 млрд грн. При цьому контролем охоплено близько 60 млрд грн.

Як ідеться у повідомленні, порушення впливали на результати торгів, замовники не відхиляли учасників торгів, пропозиції яких не відповідали вимогам, або укладали договори, умови яких не відповідали тендерній документації та пропозиціям переможців тендерів.

Крім того, замовники не завжди дотримувалися вимог законодавства у сфері закупівель під час складання тендерної документації, оприлюднення інформації тощо. За такими договорами було сплачено 2,2 млрд грн.

Держаудитслужба здійснила перевірку самих закупівель та встановила, що Укравтодором було сплачено завищену вартість виконаних робіт у сумі 7 млн грн, а також завищено обсяги виконаних робіт, заявлених до оплати, у сумі 1,2 млн грн.

Також на 45,5 млн грн служба знайшла відхилення показників якості, що може свідчити про недотримання технології виконання робіт підрядниками. В межах перевірки закупівель встановлено також, що служби автодору неправомірно обрали учасників переможцями торгів за договорами на загальну суму 529,9 млн грн.