Через нові вимоги щодо відправлень в Російську Федерацію, пов'язані з міжнародними санкціями, державна пошта Литви тимчасово зупинила доставлення посилок з товарами в цю країну.

Про це інформує LRT.

Нові вимоги до таких посилок встановлює литовська пошта – досі посилки з Литви до Росії доставлялися через неї транзитом.

Пошта Литви повідомила, що з метою належного виконання вимог санкцій Європейського Союзу проти Росії вона більше не прийматиме поштові відправлення, що містять предмети, якщо не буде надано додаткових даних, що описують категорію відправлень.

У пресслужбі Пошти Литви зазначили, що наразі не мають рішення щодо передачі необхідних даних, проте вже шукають рішення для відправлення посилок до РФ.

“Наразі Пошта Литви не має рішення щодо того, як передавати необхідні дані, тому вона не може виконати цю вимогу. Пошта Литви не встановила перехідний період для змін, тому не змогла підготуватися до них заздалегідь”, – заявили у пресслужбі пошти.

Відтак додали, що письмова кореспонденція, листи та листівки продовжують відправлятися до Росії.

Зазначимо, що нещодавно уряд Литви запропонував ухвалити окремий закон, що передбачає візові обмеження для росіян та білорусів через повномасштабну війну проти України, які зараз діють у межах указу про надзвичайний стан.