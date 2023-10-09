Після публічного звернення компанії щодо неправильних висновків Держаудитслужби, остання розпочала ревізію їх діяльності. Це загрожує виживанню оборонно-промислового комплексу та відволікає від роботи.

Компанія зазначає, що їхні прибутки від державних контрактів використовуються для розробки нового озброєння та відновлення обладнання. Вимога Держаудитслужби щодо повернення прибутку покладає під загрозу оборонно-промисловий комплекс.

Уряд України відзначив важливість оборонної індустрії на міжнародному форумі оборонних індустрій та обіцяє спростити бюрократичні процедури для виробництва озброєння. Незважаючи на це, Держаудитслужба продовжує діяти суперечно державній політиці, що може призвести до серйозних наслідків.

ДП “ДержККБ «ЛУЧ» закликає уряд та Верховну Раду ввести мораторій на перевірки підприємств оборонно-промислового комплексу до припинення воєнного стану на території України.