Народний депутат від фракції "Голос" Сергій Рахманін попереджає, що державне оборонне замовлення може бути зірване.

Про це він заявив під час погоджувальної наради, повідомляють #Букви.

За словами Рахманіна, він разом з колегами Романом Костенком і Романом Лозинським поспілкувалися з бійцями на сході країни. Військові розпитували народних депутатів про те, коли держава закриє борги перед захисниками, зокрема в частині постачання боєприпасів, зброї і озброєння, особливо нових зразків.

“Тому що мусимо констатувати, що державне оборонне замовлення, судячи з усього, буде зірване. Проблема виконання державного оборонного замовлення – це не стільки питання недофінансування, а неефективного освоєння грошей. Почалося все з того, що державне оборонне замовлення надійшло в комітет для погодження з запізненням. Гроші постачаються з запізненням. На превеликий жаль, за давньою українською традицією, переважна більшість коштів передбачена для освоєння на три останні місяці”, – сказав Рахманін.

Нардеп підкреслив, що наразі виникає ситуація, коли величезна частина підприємств та виконавців відмовляються підписувати контракти, тому що в них передбачені нереалістичні терміни.

“Все, що відбувалося протягом року відбувалося невчасно. Невчасно готувалася проєктна документація, невчасно підшуковувалися замовники і співвиконавці, невчасно проводилися експертизи, невчасно проводилися тендери або взагалі не проводилися, невчасно йшли відповідні накази від урядових структур. Все відбувалося невчасно. Доходило до смішного — в контрактах інколи передбачено виготовлення і постачання продукції протягом 6 чи 12 місяців, хоча навіть за тепличних умов це потребує 18 місяців… У великій частині державного замовлення терміни витримані не будуть. І це ставить під загрозу обороноздатність держави, національну безпеку”, – зазначив Рахманін.