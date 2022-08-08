Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін нагадав, що більш як два місяці тому Верховна Рада ухвалила закон, яким дозволили конфісковувати майно росіян в Україні. Проте, наголосив він, за цей час державні органи не подали жодної заяви до суду щодо стягнення таких активів.

Про це Шабунін повідомив у Facebook.

Так, у межах процедури стягнення російських активів спочатку їх має заблокувати РНБО за поданням президента, Верховної Ради, Кабміну, СБУ або ж НБУ. Далі рішення затверджує президент своїм указом. Вже після цього Міністерство юстиції звертається до Вищого антикорупційного суду щодо стягнення активів. Після рішення суду російські активи можна продати або отримувати від них прибуток на користь України.

Очільник ЦПК зауважив, що за дії закону в РНБО ухвалили чотири рішення:

Перше проти двох фізичних і трьох юридичних осіб.

Друге проти однієї юридичної особи.

Третє проти 35 фізосіб.

Четверте проти 236 російських вишів та 261-го ректора.

Шабунін пояснив, що ніхто з цих осіб не володіє значними активами в Україні, які можна було б стягнути на користь держави.

“Два тижні тому я написав про цю проблему і попередив, що нам доведеться вийти з нею публічно. За цей час особливих змін не відбулося. Тож нам довелося вийти зі статтею, яка дуже м’яко описує проблему”, – зазначив він.

Голова ЦПК застеріг: якщо і це не допоможе, ГО доведеться вийти з набагато ширшою комунікацією, назвавши імена людей президента, які “цю історію блокують”.

Він нагадав: 6 серпня Володимир Зеленський заявив, що урядовці повідомили йому про примусове вилучення на користь України активів на 28 млрд доларів.

Водночас Шабунін зазначив, що не зовсім розуміє, про які активи урядовці доповіли президенту. І зауважив, що ГО вже надіслала звернення, щоб це з’ясувати.

“Хай там як, у ключових російських олігархів з їхніми активами в Україні все нормально. Бізнес робиться, бабки варяться”, – написав голова ЦПК.

За його словами, проблема не лише в тому, що активи росіян досі не фінансують армію. Ще більша проблема в тому, що поки ці активи не конфіскували в Україні, чому це мають робити, наприклад, у США чи Великій Британії, до чого так активно закликає українське керівництво.

Раніше Шабунін навів декілька прикладів російських активів в Україні:

– Миколаївський глиноземний завод — одне з найбільших в Європі підприємств кольорової металургії. Досі належить російському олігарху Дерипасці.

– “Ocean Plaza” – один з найбільших ТРЦ Києва. Належить повʼязаній з російським олігархом Ротенбергом компанії. 11 серпня планує відновити роботу.

– “Мармелад” – ще один ТРЦ в Києві, співвласниками якого є голова “Газпрому” Міллєр, так званий “банкір Путіна” Ковальчук та член держдуми Фокін. Продовжує працювати.

І зауважив, що таких прикладів навіть не десятки — сотні.

Довідка. Центр протидії корупції — українська громадська організація, створена у 2012 році українським громадським діячем, головою правління організації Віталієм Шабуніним та виконавчим директором ЦПК Дар’єю Каленюк. Організація фінансується завдяки підтримці міжнародних донорів.