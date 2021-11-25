Для телеканалів "Дом" та "UATV" державним коштом сім компаній та фізичних осіб напишуть російськомовні сценарії для серіалів та шоу.

Про це повідомляють #Букви.

9 листопада державне підприємство “Мультимедійна платформа іномовлення України” (до складу входять телеканали “Дом” та “UATV”) уклало сім угод на загальну суму 8,86 млн грн.

Першу угоду ДП уклало з ТОВ “Стар медіа” на 4,45 млн грн. Кінцевим бенефіціаром компанії є Владислав Ряшин – засновник холдингу “Star Media” та колишній голова правління телеканалу “Інтер”. Фірма напише сценарій російськомовного серіалу “Фальш-ренонс” у жанрі історичного детективу на 16 серій по 45 хвилин.

Другу угоду на суму 2,07 млн грн уклали з ТОВ “Стар Медіа Продюсерський хаб” із тієї ж групи компаній “Star Media”. Засновниками є Сергій Литвиненко, Юрій Артеменко, Ольга Пантелеймонова, Олексій Терентьєв і ТОВ “КС Продакшн” Володимира Крупніка. Компанія напише сценарій драмеді-серіалу “Битва шкіл” російською/українською мовою на 8 серій по 48 хвилин.

Згідно з відповідною угодою на 1 млн грн, ФОП Кріган Лариса Михайлівна напише сценарій російськомовного шоу про мандрівки “Квест по-українськи” на 12 випусків по 45 хвилин.

За 672 тис. грн ПП “Метеор” напише сценарій російськомовного серіалу “Січ” у жанрах історичної драми та пригод на 8 серій по 45 хвилин. Кінцевим власником компанії є Ліліана Вітязєва.

А ФОП Войцешек Ярослав Олегович напише сценарій російськомовного серіалу “Степан Чайка” у жанрах історичної драми та пригод на 8 серій по 45 хвилин. Вартість угоди – 599 тис. грн.

Також ФОП Куриленко Вікторія Едуардівна за 237 тис. грн напише сценарій російськомовного документального серіалу “Шкіра як доказ” у жанрі медичного детективу на 8 серій по 40 хвилин.

Останню угоду уклали з ФОП Куриленко Вікторія Едуардівна вартістю 127 тис. грн. Вона напише сценарій серіалу “Юрій Кондратюк” російською мовою на 4 серії по 45 хвилин.

Всі ці послуги державне підприємство придбало за переговорною процедурою без проведення тендера, бо виконавці виграли мистецькі конкурси.

Очільницею ДП “Державна платформа іномовлення” є Юлія Островська. Раніше вона працювала директоркою з виробництва у студії “Квартал-95”.