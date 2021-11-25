Про це повідомляють #Букви.
9 листопада державне підприємство “Мультимедійна платформа іномовлення України” (до складу входять телеканали “Дом” та “UATV”) уклало сім угод на загальну суму 8,86 млн грн.
Першу угоду ДП уклало з ТОВ “Стар медіа” на 4,45 млн грн. Кінцевим бенефіціаром компанії є Владислав Ряшин – засновник холдингу “Star Media” та колишній голова правління телеканалу “Інтер”. Фірма напише сценарій російськомовного серіалу “Фальш-ренонс” у жанрі історичного детективу на 16 серій по 45 хвилин.
Другу угоду на суму 2,07 млн грн уклали з ТОВ “Стар Медіа Продюсерський хаб” із тієї ж групи компаній “Star Media”. Засновниками є Сергій Литвиненко, Юрій Артеменко, Ольга Пантелеймонова, Олексій Терентьєв і ТОВ “КС Продакшн” Володимира Крупніка. Компанія напише сценарій драмеді-серіалу “Битва шкіл” російською/українською мовою на 8 серій по 48 хвилин.
Згідно з відповідною угодою на 1 млн грн, ФОП Кріган Лариса Михайлівна напише сценарій російськомовного шоу про мандрівки “Квест по-українськи” на 12 випусків по 45 хвилин.
За 672 тис. грн ПП “Метеор” напише сценарій російськомовного серіалу “Січ” у жанрах історичної драми та пригод на 8 серій по 45 хвилин. Кінцевим власником компанії є Ліліана Вітязєва.
А ФОП Войцешек Ярослав Олегович напише сценарій російськомовного серіалу “Степан Чайка” у жанрах історичної драми та пригод на 8 серій по 45 хвилин. Вартість угоди – 599 тис. грн.
Також ФОП Куриленко Вікторія Едуардівна за 237 тис. грн напише сценарій російськомовного документального серіалу “Шкіра як доказ” у жанрі медичного детективу на 8 серій по 40 хвилин.
Останню угоду уклали з ФОП Куриленко Вікторія Едуардівна вартістю 127 тис. грн. Вона напише сценарій серіалу “Юрій Кондратюк” російською мовою на 4 серії по 45 хвилин.
Всі ці послуги державне підприємство придбало за переговорною процедурою без проведення тендера, бо виконавці виграли мистецькі конкурси.
Очільницею ДП “Державна платформа іномовлення” є Юлія Островська. Раніше вона працювала директоркою з виробництва у студії “Квартал-95”.
- Раніше повідомлялося, що експрацівники каналу “Дом” звинуватили Офіс президента у цензурі.
- У квітні 2021 державний телеканал “Дом”, створений для жителів тимчасово окупованих територій України — ОРДЛО та Криму, випустив сюжет про українських праворадикалів, які начебто сприяють російській пропаганді.
- В липні 2021 “Дом” показав карту, на якій тимчасово окупований Крим позначений частиною Росії.
- Навесні 2021 також на телеканалі “Дом” вийшла передача “Погляд з Банкової з Юлією Мендель”.
- Після бурхливої реакції на це у “Домі” заявили, що “Погляд з Банкової” — це серія програм, в якій головними дійовими особами виступатимуть стейкхолдери, пов’язані з Офісом президента, а прессекретарка президента стала тільки піонером шоу.