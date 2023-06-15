Федеральні відомства США постраждали від масштабної хакерської кампанії, що скористалась вразливістю у широко використовуваному програмному забезпеченні. Водночас не очікується, що це матиме значний вплив, завило Агентство кібербезпеки та безпеки інфраструктури США (CISA).

Джерело: Reuters

Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США (CISA) заявило, що кілька федеральних органів зазнали вторгнень після виявлення слабкості в програмному забезпеченні для передачі файлів MOVEit, заявив глава відомства Ерік Голдстейн.

“Ми працюємо над тим, щоб зрозуміти наслідки та забезпечити своєчасне усунення”.

У CISA не уточнили про які саме агентство мовиться, і як саме вони постраждали.

Одначе, директорка CISA Джен Істерлі зазначила, що Сполучені Штати не очікують “значного впливу” від порушення.

Мовиться, що широкомасштабна хакерська кампанія почалася ще два тижні тому і вразила великі університети США та уряди штатів. Хакерська атака посилює тиск на федеральних посадовців, котрі пообіцяли покласти край лиху від атак програм-вимагачів, які завдали шкоди школам, лікарням і місцевим органам влади в США.

MOVEit, створений Progress Software Corp (PRGS.O), зазвичай використовується організаціями для передачі файлів між своїми партнерами або клієнтами. Акції Progress впали на 4%.