Загальнодержавний телеканал у Туреччині TGRT Haber у своєму ефірі показав мапу американської компанії Stratfor з можливим розширенням сфер впливу Туреччини у 2050 році.

Відео опубліковане на каналі TGRT Haber.

Так, до зон впливу Туреччини можуть потрапити країни: Греція, Південний Кіпр, Лівія, Єгипет, Сирія, Ірак, Ліван, Йорданія, Саудівська Аравія, Оман, Ємен, країни Перської затоки, Грузія, Вірменія, Азербайджан, Крим, Туркменістан і Казахстан. Також на карті вказана і частина Донбасу.

Зазначається, що у 2050 році Туреччина матиме вплив на усі ці території, пише видання Takvim.

Stratfor – це компанія “глобальної розвідки”, що базується в Техасі. Разом з Dow Chemical і великими військово-оборонними компаніями, такими як Lockheed Martin, Northrop Grumman і Raytheon, надає секретні розвідувальні дані американським урядовим установам, таким як Міністерство внутрішньої безпеки, Командування морської піхоти і Агентство військової розвідки.

Деякі ЗМІ називають Stratfor “тіньовим ЦРУ”.