Відео опубліковане на каналі TGRT Haber.
Так, до зон впливу Туреччини можуть потрапити країни: Греція, Південний Кіпр, Лівія, Єгипет, Сирія, Ірак, Ліван, Йорданія, Саудівська Аравія, Оман, Ємен, країни Перської затоки, Грузія, Вірменія, Азербайджан, Крим, Туркменістан і Казахстан. Також на карті вказана і частина Донбасу.
Зазначається, що у 2050 році Туреччина матиме вплив на усі ці території, пише видання Takvim.
Stratfor – це компанія “глобальної розвідки”, що базується в Техасі. Разом з Dow Chemical і великими військово-оборонними компаніями, такими як Lockheed Martin, Northrop Grumman і Raytheon, надає секретні розвідувальні дані американським урядовим установам, таким як Міністерство внутрішньої безпеки, Командування морської піхоти і Агентство військової розвідки.
Деякі ЗМІ називають Stratfor “тіньовим ЦРУ”.
- Соціальна мережа Twitter верифікувала сторінки російських управлінь “МВС” в окупованому Криму і Севастополю.